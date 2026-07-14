鬼謎東宮｜南柱赫孖盧允瑞解詛咒之謎 Netflix韓劇7.17開播 劇情懶人包、5大必看亮點

鬼謎東宮｜由實力派演員南柱赫與盧允瑞領銜主演的古裝奇幻韓劇《鬼謎東宮》將於7月17日在Netflix上線。本劇講述男女主角奉命聯手調查東宮詛咒，並在陰森宮廷中與邪惡怨靈展開驚心動魄的對決。下文為您精心整理《鬼謎東宮》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

國王（曹承佑 飾）秘密召集擁有穿梭靈界能力的具天（南柱赫 飾）入宮，調查宮廷深處接連發生的詭異怪事與東宮詛咒。與此同時，宮女生姜（盧允瑞 飾）被派往東宮擔任密探，一方面監視具天的行動，另一方面協助其展開調查。隨着調查逐步深入，二人發現一連串詭異事件，均指向30年前一樁被刻意掩蓋的宮廷慘案，而國王也深陷這段塵封往事之中。此後，王宮內不斷發生靈異與血腥事件，作祟的怨靈揚言要斷絕王族血脈，一場針對王室的復仇正悄悄展開。

《鬼謎東宮》將在Netflix播出。

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具天（南柱赫 飾）

穿梭於現實與靈界之間，擁有以刀斬殺鬼魂的能力。他為了解決王室接連發生的靈異怪事而潛入宮中，卻意外遭遇難以想像的黑暗世界。

南柱赫飾演具天。

生姜（盧允瑞 飾）

天生能與鬼魂溝通的宮女。她運用自己視為終生詛咒的通靈能力，與具天聯手揭開宮殿深處的驚人秘密。

盧允瑞飾演生姜。

王（曹承佑 飾）

為了解開王宮詛咒而秘密召集具天與生姜。他表面上樂善好施、推行善政，背後卻隱藏着深不可測的黑暗面。

曹承佑飾演王。

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1. 南柱赫退伍後首作

韓國男神南柱赫自2023年參演《非法正義》後入伍，至2026年經歷長達3年的空白期。古裝奇幻劇《鬼謎東宮》是南柱赫退伍後的首部作品，自然備受市場與粉絲期待。這亦是他首次挑戰古裝奇幻題材，其演出表現令人引頸以待。

南柱赫終於回歸！

2. 盧允瑞演技不容小覷

女主角盧允瑞雖然年僅26歲，但演技實力已獲得業內公認。她在首部參演的電視劇《我們的藍調時光》中，憑藉分娩戲份備受好評，並成功打開知名度。這次是盧允瑞首次出演古裝劇，在預告片中已展現出精湛演技，將角色演得活靈活現。

盧允瑞演技不容小覷！

3. 主演們對劇集有信心

《鬼謎東宮》的3位主演在出席記者會時，南柱赫坦言在服兵役期間收到劇本，一閱讀便十分喜愛，渴望成為劇組的一分子，他亦透露劇中難度極高的水中戲份令他最為深刻。盧允瑞則認為「生姜」一角非常有型，對她而言是挑戰與機遇並存。曹承佑則大讚劇集完美融合不同元素，並笑言高興終於能飾演君王。

《鬼謎東宮》的主創團隊對劇集有信心。

4. 頂級驚悚主創團隊有睇頭

《鬼謎東宮》集結頂級驚悚劇的主創團隊，完美呈現恐怖懸疑元素。劇集由《惡魔法官》導演崔政奎執導，並聯合神劇《客：The Guest》的編劇團隊親自執筆，共同打造出毛骨悚然的宮廷恐怖氛圍，帶領觀眾沉浸式感受驚悚世界。

《鬼謎東宮》台前幕後都星光熠熠。

5. 未開播已賺足熱度

《鬼謎東宮》獲多間媒體稱讚，被譽為Netflix在2026年韓劇中的「最高期待之作」，亦是唯一成功登上2026年Netflix國際陣容的韓劇。雖然劇集尚未開播，但已成功打入2026年7月第2周電視劇出演者話題性排行榜第7位，可見其市場關注度極高。

《鬼謎東宮》未播先紅。

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