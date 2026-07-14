鬼謎東宮｜南柱赫孖盧允瑞解詛咒之謎 Netflix韓劇7.17開播 劇情懶人包、5大必看亮點
發佈時間：17:54 2026-07-14 HKT
鬼謎東宮｜由實力派演員南柱赫與盧允瑞領銜主演的古裝奇幻韓劇《鬼謎東宮》將於7月17日在Netflix上線。本劇講述男女主角奉命聯手調查東宮詛咒，並在陰森宮廷中與邪惡怨靈展開驚心動魄的對決。下文為您精心整理《鬼謎東宮》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！
《鬼謎東宮》詳細劇情大綱
國王（曹承佑 飾）秘密召集擁有穿梭靈界能力的具天（南柱赫 飾）入宮，調查宮廷深處接連發生的詭異怪事與東宮詛咒。與此同時，宮女生姜（盧允瑞 飾）被派往東宮擔任密探，一方面監視具天的行動，另一方面協助其展開調查。隨着調查逐步深入，二人發現一連串詭異事件，均指向30年前一樁被刻意掩蓋的宮廷慘案，而國王也深陷這段塵封往事之中。此後，王宮內不斷發生靈異與血腥事件，作祟的怨靈揚言要斷絕王族血脈，一場針對王室的復仇正悄悄展開。
《鬼謎東宮》主要角色介紹
具天（南柱赫 飾）
穿梭於現實與靈界之間，擁有以刀斬殺鬼魂的能力。他為了解決王室接連發生的靈異怪事而潛入宮中，卻意外遭遇難以想像的黑暗世界。
生姜（盧允瑞 飾）
天生能與鬼魂溝通的宮女。她運用自己視為終生詛咒的通靈能力，與具天聯手揭開宮殿深處的驚人秘密。
王（曹承佑 飾）
為了解開王宮詛咒而秘密召集具天與生姜。他表面上樂善好施、推行善政，背後卻隱藏着深不可測的黑暗面。
《鬼謎東宮》5大必看亮點
1. 南柱赫退伍後首作
韓國男神南柱赫自2023年參演《非法正義》後入伍，至2026年經歷長達3年的空白期。古裝奇幻劇《鬼謎東宮》是南柱赫退伍後的首部作品，自然備受市場與粉絲期待。這亦是他首次挑戰古裝奇幻題材，其演出表現令人引頸以待。
2. 盧允瑞演技不容小覷
女主角盧允瑞雖然年僅26歲，但演技實力已獲得業內公認。她在首部參演的電視劇《我們的藍調時光》中，憑藉分娩戲份備受好評，並成功打開知名度。這次是盧允瑞首次出演古裝劇，在預告片中已展現出精湛演技，將角色演得活靈活現。
3. 主演們對劇集有信心
《鬼謎東宮》的3位主演在出席記者會時，南柱赫坦言在服兵役期間收到劇本，一閱讀便十分喜愛，渴望成為劇組的一分子，他亦透露劇中難度極高的水中戲份令他最為深刻。盧允瑞則認為「生姜」一角非常有型，對她而言是挑戰與機遇並存。曹承佑則大讚劇集完美融合不同元素，並笑言高興終於能飾演君王。
4. 頂級驚悚主創團隊有睇頭
《鬼謎東宮》集結頂級驚悚劇的主創團隊，完美呈現恐怖懸疑元素。劇集由《惡魔法官》導演崔政奎執導，並聯合神劇《客：The Guest》的編劇團隊親自執筆，共同打造出毛骨悚然的宮廷恐怖氛圍，帶領觀眾沉浸式感受驚悚世界。
5. 未開播已賺足熱度
《鬼謎東宮》獲多間媒體稱讚，被譽為Netflix在2026年韓劇中的「最高期待之作」，亦是唯一成功登上2026年Netflix國際陣容的韓劇。雖然劇集尚未開播，但已成功打入2026年7月第2周電視劇出演者話題性排行榜第7位，可見其市場關注度極高。
《鬼謎東宮》將於7月17日在Netflix播出。
《鬼謎東宮》的主要演員有南柱赫、盧允瑞，以及曹承佑。
故事講述擁有穿梭於靈界能力的具天和身懷秘密的宮女生姜奉國王之命，共同揭開籠罩在世子宮中的詛咒之謎。