復仇的人丨劉青雲認證郭藹明靚到發光 甜爆：可以唔使交電費 免搞壞檔攤拒做古天樂紅館嘉賓 鄧濤首會影帝獲安心感

劉青雲、鄧濤、周家怡、張鈊貽、李晞彤、沈震軒、黎峻及林熙彤等今日到尖沙咀為改編自著名小說《網內人》的新戲《復仇的人》進行拍攝，而英皇集團主席楊受成博士也有來探班。着上乾濕褸的劉青雲身形上明顯比以前清減，他笑謂只是新造型的感覺，實際上體重沒有太大上落，戲中他是一名私家調查員，受聘於鄧濤去調查有關網上和校園的欺凌事件。

鄧濤大讚劉青雲親切

提到首次跟影帝劉青雲合作便可以差遣對方，鄧濤怕醜地笑指是互相差遣：「本身拍頭幾日有緊張，但對住佢反而不緊張，係有份安心感！」又指入行前在街上遇過劉青雲，而今次合作就大讚對方非常親切。對於首次拍戲就成功奪得金像獎「最佳新演員」，而現在又跟影帝合作，她指今次做學生的家姐這個角色有很大挑戰，故也有緊張和壓力。

劉青雲對鄧濤有信心

問到劉青雲對這位最佳新演員有什麼評價？他笑言跟鄧濤只認識了對方兩天，昨日才一起拍戲，所以還未有評價，但相信導演選得應沒有問題，更笑言：「佢第一部戲就攞獎，我拍咗十幾部先至提名咋！」

劉青雲認為新演員很聰明

青雲透露今次不再是演神探，是個很現實、什麼都講錢沒有太多同情心的人，只是在調查時牽動到個人情緒，又指與鄧濤也是性格硬淨不會退讓的人，而這亦不是一部較男性化電影，會面對很多演學生的新演員。雖然很多新演員，但劉青雲表示自己做戲的時候也沒有特別遷就大家，因為現在的新演員都很聰明、反應也很快，指與他們互相啟發和交流才是最重要：「我唔會刻意向大家講，因為有導演喺度，我又冇咩意見畀大家，費事影響大家，但如果平時傾吓偈我又冇乜所謂，覺得我經驗有用嘅，我唔介意同大家分享，覺得大家係可以互相啟發。」

劉青雲指郭藹明靚到發光全因陽光

早前劉青雲同太太郭藹明去貴州旅遊被野生捕獲，其後郭藹明更被網民讚靚到發光，劉青雲聽後即笑指是相機鏡頭靚和陽光普照關係，問到是否不覺得太太靚到發光？他即笑說：「我唔方便講，OK呀，（太太一向喺你心目中都發光？）可以唔使交電費！」至於老友古天樂即將舉行首個紅館騷，問到是否會去做嘉賓？青雲表示不會，因自己很少去演唱會，又不懂講說話和唱歌，無謂去搞壞檔攤。

周家怡與劉青雲對手戲不多覺遺憾

另外，周家怡在戲中演老師，與劉青雲的對手戲不多也覺遺憾，但笑言沒戲份也會留在片場偷師。提到她將於本月23日47歲生日，她指當日會飛去馬來西亞出席電影節，又指生日可以在工作中渡過，感覺好幸福。

