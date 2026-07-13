「最美經理人」林寶玉比堅尼極致誘惑 細碼泳衣包不住導彈級上圍 S形曲線展示逆天長腿

現年36歲有「最美經理人」之稱的林寶玉，近日在社交平台上分享了一系列在豪華遊艇上拍攝的性感照片，向粉絲大派福利。相中可見，當日林寶玉身處於一望無際的大海上，心情顯得非常寫意，她身穿一套設計簡約而經典的黑色比堅尼，掛頸式的上衣設計巧妙地突顯了她豐滿的上圍和精緻的鎖骨線條，而下身的泳褲則完美勾勒出她纖細的腰肢和緊實的臀部曲線。在陽光與海風的吹拂下，戴著太陽眼鏡的林寶玉長髮隨風飄逸，只見她慵懶地躺在甲板上，全身散發出自信迷人的魅力，畫面極其誘人吸睛。

林寶玉晒比堅尼零贅肉白到反光

林寶玉一向以保養得宜見稱，今次分享的比堅尼泳照，將她全身的肌膚顯得份外白皙透亮，與黑色的泳衣形成強烈對比，視覺效果極度震撼。林寶玉對於身材管理特別注重，不僅四肢纖幼修長，腹部更見平坦緊緻，完全沒有贅肉，體態勻稱健美，完全看不出歲月痕跡，照片中的她，無論是盤膝而坐，還是伸展長腿，渾身都散發著青春活力，網民紛紛讚她不僅是一位專業的經理人，更有條件向藝人之路發展。

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林寶玉近日當上姚正菁經理人

回顧林寶玉入行之路，她曾參選亞洲小姐，近年成功轉型為經理人，因一手捧紅「亞視一姐」薛影儀而聲名大噪。雖然兩人後來因合作問題鬧翻，不歡而散，但林寶玉的事業並未停步，最近更宣佈成為80年代女神姚正菁的經理人，繼續在娛樂圈大展拳腳。除了演藝事業，林寶玉亦是投資有道的女強人，不僅創立了自己的美容品牌，更被指居於半山豪宅，早已是圈中出名富婆。

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