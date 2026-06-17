林寶玉穿性感深V泳裝自爆烏龍事 極少布設計包唔晒傲人上圍 豐滿身材極盡誘惑

36歲林寶玉（Connie）有「最美經理人」之稱，一向不吝嗇在社交平台分享好身材，日前她到新加坡旅行，再次向粉絲大派福利！林寶玉在Instagram上傳了一張極度性感的泳裝照，但配文卻自爆「擺烏龍」，原來她本想拍攝贊助商的泳衣，卻帶錯了朋友借給她的另一件，更直言：「嘩...好難著吓」，但為了不浪費美好風光，仍然「盡力影到一張」，照片一出即引來大批網民讚好。

林寶玉純白泳衣晒胸前風光

從照片可見，林寶玉身穿一件設計大膽的純白色一件頭泳衣，胸前的流蘇設計完全無法掩蓋她驕人的上圍，深V剪裁和腰間兩側的挖空設計，將她的豐滿身材和纖細蛇腰表露無遺，極盡性感誘惑。在陽光與美景的襯托下，她白皙的皮膚和修長的美腿更顯吸睛，火辣程度爆燈，完美展現了她「最美經理人」的魅力。

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林寶玉選美出身轉型做經理人

現年36歲的林寶玉曾是亞洲小姐，近年轉型成為經理人，因成功捧紅「亞視一姐」薛影儀（阿儀）而打響名堂，被封為「最美經理人」。不過，兩人後來因合作問題鬧翻，阿儀更曾公開指罵林寶玉，雙方不歡而散。林寶玉近年投資有道，開設美容品牌、住豪宅，早已是圈中小富婆，即使回復單身，生活依然過得非常富貴充實。

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