王賢誌破產兩年嚐盡人情冷暖 大富之家從山頂跌落谷底後認得清楚：謝謝看不起我的人

前TVB藝人、王氏港建主席王忠桐之子王賢誌（Vinci）在去年正式被法庭頒令破產，面對人生巨變，王賢誌曾明言：「肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對。」破產後王賢誌鮮有再公開露面，早前曾有消息他已經移居加拿大展開新生活，當時王賢誌曾發表了一篇感性「半年總結」文章。

王賢誌正在適應加拿大的生活

王賢誌曾透露目前正在適應當地的生活，表示「這裡的一切，慢慢也變得更熟悉。這樣就好。」昨日王賢誌再更新近況，他坦言：「這一兩年，高低起伏都經歷過了。曾經站在山頂，轉眼又跌入谷底，很多事情正是在這段路上才看得最清楚——誰是真心，誰只是路過；誰在你風光時靠攏，誰在你落難時仍然站在身邊。」

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王賢誌稱這一兩年看透人情冷暖

王賢誌昨日（12日）貼上一張自拍照並說：「人情冷暖，從來不必等到年老才看透，這一兩年，已經足夠。最讓我感動的，是收到很多朋友的訊息，簡單一句『撐你』、『加油』、『我在』，已經是最溫暖的力量。你們不只是說說而已，而是真的願意花時間，在我人生黑暗的時候，送來一點光。我知道留言太多，無法一一回覆，但你們的每一句話、每一個字，我都有看到，也記在心裡。謝謝你們，不僅給了我鼓勵，也給了我空間去沉澱、去冷靜，這份包容，我格外珍惜。同時，我也想感謝一些看不起我、甚至在背後中傷我的人。你們讓我更清楚，未來不需要再浪費時間在那些不值得的人身上。」

王賢誌剖白破產後的心路歷程

王賢誌續說：「這個世界，妒忌富有、嫌棄貧窮的人，我早就見識過，只是這次再確認得清清楚楚。但無論如何，曾經在我生命出現過的人——無論是扶持我的，還是考驗我的——都讓我從中學習、從中成長。將來大家是否繼續同行，已不再重要，我都想跟你們說一聲：謝謝你們曾經在我生命裡出現過。這條路還會繼續走下去，但因為有這些經歷，我會走得更踏實、更清醒。」王賢誌去年年初曾以星級導師身份為東華三院為機構職員開辦司儀及口才技巧課程，並在社交媒體上首度剖白破產後的心路歷程：「回首過去這一年，我其實走得並不容易，歷經過跌跌撞撞，也曾在低谷裡徘徊，卻始終告訴自己，路終歸是要一步一步走下去的。」字裡行間透出無限辛酸，但也展現了他重新出發的決心。他表示，這次能將數十年經驗化為課堂分享，指導後輩，讓他尋覓到了全新的目標與挑戰，盼望未來能走得更穩、更遠。

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