龔嘉欣突發律師信嚴正聲明 高調宣布與「KEW+」全面劃清界線：不承擔任何法律責任

TVB視后龔嘉欣（Katy）昨日（12日）突然在IG高調宣布與品牌「KEW+」終止合作關係，並貼出律師事務所代發出嚴正聲明，表明自2025年1月23日起，龔嘉欣已正式終止與「KEW+」及所有相關衍生品牌之間，不論是直接或間接的任何法律合作關係。

龔嘉欣因喜歡食蛋糕，曾與志同道合的朋友合資在尖沙咀、圍方及九龍塘開設蛋糕店，生意越做越旺，她亦曾透露有意進駐將軍澳及港島區，但遲未見有消息，想不到龔嘉欣今次竟高調宣佈與品牌徹底切斷所有關係，甚至在律師事務所代發的文件上，態度極強硬地明確列出了兩大重點。

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龔嘉欣聲明態度非常強硬

在王鄧律師事務所昨日（2026年7月12日）發出的法律檔案（編號：HB/12853/2025/MIS）顯示，該律師事務所受龔嘉欣女士委託，正式處理其與品牌「KEW+」的相關事宜。聲明中列出兩大重點，態度非常強硬：第一，聲明明確指出，自2025年1月23日起，龔嘉欣已與該品牌及其相關的任何品牌終止任何直接或間接的法律關係。聲明更表示，自2025年1月23日開始，龔嘉欣對該品牌擁有者及任何與其相關的品牌及/或其僱員、代理人、承包商或被許可人，所造成或將要造成的任何作為、省略、缺省或疏忽均不承擔任何法律責任。

龔嘉欣至今未有進一步解釋原因

龔嘉欣至今未有進一步解釋原因，似乎意味著與日籍甜品師拍檔松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）的緋聞關係告一段落。龔嘉欣與松岡哲也雖然沒有認愛，但一直被指感情穩定，曾傳出二人達同居關係，又結伴到媒人陳凱琳家中拜年，龔嘉欣亦已暗示有男友，表示不排除閃婚，有傳龔嘉欣有份投資男友的甜品店。可惜這段戀情只維持兩年便告吹，陷入情傷的龔嘉欣暴瘦至皮包骨，體重跌到只得95磅。松岡哲也曾被起底花弗兼愛夜蒲，2018年曾與蔣家旻拍拖，不過龔嘉欣投以信任票：「每日身邊都充斥好多謠言及是非，同一個人相處用自己嘅感覺，去感受對方係咩人，同埋咁大個人都有分析及判斷能力。」

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