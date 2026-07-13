呂方網約車爆粗風波後首現身 北京踩單車高EQ自抽 真身演繹「向後掰」引熱議

日前一段疑似呂方的男乘客與網約車司機因落車地點問題而爆粗對罵，影片其後在Threads瘋傳，除了因為男乘客的身份掀起討論外，網約車司機教該乘客開門的用字「向後Bye」也成為熱爆潮語，其實「向後bye」是指「向後掰」（廣東話意思即「向後掹」），通常是指向後扳動或拉開某個物品。

呂方終現身貼踩單車片自抽

事件曝光後，呂方一直未有為事件表態，直到昨晚（12日）他突然在社交平台貼上一段影片並說：「今晚放棄四輪，換兩輪兜兜風～騎車之前記得把車梯向後掰 #明星不止AB面 #夜騎#北京。」呂方的自抽影片瞬間成為熱話，有人說：「我記得你啦，呂方，大明星！」

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呂方與網約車爆衝突首度現身

今次是呂方與網約車爆衝突後，呂方首度現身，他在發文上未有否認事件，反而貼上一段影片自抽，片中所見，身在北京的呂方穿上牛仔外套、短褲，頭戴Cap帽，他對著鏡頭表示剛剛吃完晚飯，大讚雨後的北京「特別涼爽」。一時興起，呂方決定找一輛共享單車，在涼快的夜晚騎車兜風，他熟練地拿出手機掃碼解鎖單車後，搞笑地提醒大家：「騎這個車之前，一定要把這個（腳側架）往後掰！」成功解鎖後，他騎著單車在馬路上飛馳，一臉享受地說：「哇，真的好涼快喔！」看起來十分寫意自在，盡顯鬼馬一面。

網民在呂方的發文下留言

不少網民在呂方的發文下留言，有人說：「認得你，呂方啊嘛，請你好好放低。」、「呂方，搭網約車的是你吧？怎麼不解釋一下？」、「記得別打網約車了，你定不好位置的，打的士方便點。」、「近日香港潮流興向前HI、向後BYE！」、「我撐你，唔好向後buy，我哋要向後拉」、「自己踩車，去邊度停都得」、「呂方發脾氣的原因是：這一分鐘不能呆着坐～」、「估唔到你啲粗口咁流俐，學到嘢了。」、「細聲啲，咪X嘈。」私隱專員公署日前表示，接獲一宗市民就相關錄影片段作出的投訴，公署已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段。助理個人資料私隱專員（法律）賴皓茵今早在電台節目稱相關平台已將片段下架，對於有人再上載相關片段，賴皓茵提醒有機會違反《私隱條例》，提醒網民等不要轉發或再傳播已被要求下架的片段。

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