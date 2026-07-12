陳瀅派泳衣福利滿意身形 親寫劇本殺送JW做禮物 漏口風爆周嘉洛將入劇組

陳瀅今日(12 日）到旺角出席「機動狂熱 x 港式情懷」宣傳活動。陳瀅早前派泳衣福利，她表示，因為早前去泰國工作，有一天假期休息在酒店游水，問她是否修身成功？陳瀅表示，沒有刻意修身減磅，現時每星期做兩次運動，覺得現在身形很滿意。她表示，繼泰國之後她去了兩星期阿姆斯特丹放假旅行，所以沒有泳衣相再派福利，由於她踩單車技術一般，因此今次最深刻就是在阿姆斯特丹踩單車遊覽及朋友帶她到當地特色市集。

陳瀅呼籲找她寫劇本殺

早前出席JW生日會後被指飲醉倒地，陳瀅解釋，大家的標題錯了，自己沒有飲醉，只是送了一份生日禮物給JW，就是親自編寫「劇本殺」遊戲，陳瀅當晚扮演被毒死的死者，所以飲毒酒後要倒地，兇手就是JW，她說：「朋友對我說，之前找人寫劇本殺，收費萬多元，遲些有朋友生日，我打算再寫劇本。」傳媒提議她可以開檔做生意？陳瀅即時呼籲，大家可以找她寫劇本殺，可以收便宜一點。她說：「我也感覺很驕傲，這次寫劇本殺很成功，JW、朱敏瀚、羅天宇和周嘉洛都很鍾意演戲，大家近日無戲演，所以玩得很開心，寫劇本因與我們做演員有關，演員會知道那個位置會有驚喜，（你有做編劇天份？）不算太叻，嘗試下，大家鍾意令我有信心，真的有驚喜。」

陳瀅將於九月拍劇

緋聞好友周嘉洛不再需要拍攝《愛回家》，問到是否可跟周嘉洛相約去玩？她透露，周嘉洛快將入劇組，即被問到很清楚周嘉洛的事？她即說：「我不是絕對清楚知道。」而她自己則將於九月拍劇，即代表還有大量時間可以去玩？她尷尬表示，只是工作與生活平衡而已。今年沒有出席樂易玲生日會，但陳瀅表示去年有去，她表示，去年自己有送禮，當得知有禮物失竊時，她即反問大家：「不是偷了我那份禮物吧！」她得知是有花束被偷走，她即估計，因為樂小姐收了幾十紮花，花太多了，該是工作人員幫樂小姐拎走。