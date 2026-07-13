成龍忽然推BB車惹享天倫揣測？兒子房祖名疑戴婚戒現身 功夫巨星傳秘密娶新抱

72歲國際巨星成龍在演藝圈依然活躍，但已有多年甚少再見到與兒子房祖名在作品中合作，今年兩父子更低調同遊廣東惠州，證明父子關係未如外傳般疏離。近日網上流傳一張成龍化身慈祥爺爺，推住BB車的照片，引來網民熱議，一度以為他榮升爺爺。

成龍精神好如慈祥爺爺

從網上流傳的照片所見，背景貌似是一家裝潢簡潔的餐廳，戴眼鏡的成龍穿上休閒的黑色恤衫，內襯白色T恤，臉見歲月痕跡，但精神狀態極佳。成龍雙手扶著一部黑色的嬰兒車，車上見到躺著正在熟睡的BB，樣子相當趣緻。成龍一改銀幕上的硬漢形象，臉上掛著滿足的笑容，有如慈祥的爺爺，畫面溫馨。有網民好奇相中女士與BB的身份，以為對方是成龍兒子房祖名的新婚妻子與BB。

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成龍與粉絲親民合照

其實她們只不過是成龍的影迷，幸運獲得與偶像合照的機會。照片中除見到成龍和BB外，旁邊還有兩位女士和另一名手抱的小孩。其中一位女士親暱地站在成龍身旁，對鏡頭擺出「V」字手勢，笑容燦爛。抱著BB的另一位女士，流露出溫婉的母愛。網民在IG分享合照並寫上：「We are so lucky（我們真幸運）」，似乎是開心巧遇成龍獲得合照機會。

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房祖名左手疑戴婚戒

成龍與太太林鳳嬌育有一子，現已43歲的房祖名近年甚少公開露面，只在爸爸今年4月生日時，被網民在在廣東惠州發現兩父子同遊當地。房祖名曾因左手無名指戴上戒指傳出秘婚，有台媒曾道報，房祖名與細11年的內地模特兒兼歌手葉子淇傳拍拖多年，房祖名在台北買豪宅，又豪擲逾500萬人民幣在上海為女方置產，而屢傳婚訊。

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