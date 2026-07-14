給你夢想｜黃寅燁李惠利久別重逢 劇情懶人包、5大必看亮點
發佈時間：15:23 2026-07-14 HKT
給你夢想｜由人氣演員黃寅燁與李惠利領銜主演的浪漫治癒韓劇《給你夢想》，即將在7月13日於Viu平台正式播出。這部作品講述男女主角跨越15年的漫長歲月，經歷從校園到職場的久別重逢。下文為您精心整理《給你夢想》的精華內容，即睇劇情懶人包、主要角色介紹及5大必看亮點！
《給你夢想》劇情懶人包：跨越15年的重逢與初戀
禹秀彬（黃寅燁 飾）與朱伊在（李惠利 飾）在青春時期抱有同一個夢想，卻在成年後走向截然不同的道路。二人闊別多年後再次重逢，當年那部未完成的電影以及無疾而終的初戀，將重新迎來再次譜寫的機會。
《給你夢想》主要角色介紹
禹秀彬（黃寅燁 飾）
禹秀彬在20餘歲時衝破父母設立的枷鎖，成為一位橫空出世的天才浪漫電影導演。他憑藉首部長篇處女作便榮獲無數獎項，隨後便隨即回國。
朱伊在（李惠利 飾）
朱伊在於中學時期曾立志成為一位電影導演，但踏入社會後，她成為一名為生活奔波的生計型外景記者。雖然她擁有固定的節目版塊，但內心總感到一絲空虛。
吳河娜（李烈音 飾）
吳河娜是一名含着金湯匙出生的頂級演員。她從小就在鏡頭下長大，擁有極高的國民度與璀璨的明星光環。
沈佑建（白成哲 飾）
沈佑建是一位為了追求夢想而來到首爾的配角演員。雖然他只是一名默默無聞的小配角，甚至在鏡頭前會感到緊張害怕，但仍然不懈堅持。
《給你夢想》5大必看亮點
1. 黃寅燁化身純情天花板
黃寅燁憑着在《女神降臨》中飾演為女主角忍痛放手的純情男二韓書竣而一舉爆紅！在《給你夢想》中，他再度化身純情天花板，15年來心中只有女主角一人，甚至為了對方回國，粉紅泡泡滿溢。此外，35歲的黃寅燁再次穿上校服亦絲毫沒有違和感，看起來與中學生無異。
2. 黃寅燁與李惠利首度合作
雖然這是黃寅燁與李惠利首次合作，但二人不論在幕前還是幕後都默契十足，極具CP感。二人曾一起出席活動，並前往棒球場開球。當他們坐在觀眾席觀看賽事時，李惠利因吃辣炒年糕而辣到不斷吸氣，坐在身旁的黃寅燁隨即下意識遞上清水，貼心舉動被網民大讚男友力滿分。
3. 聚焦現實與夢想的掙扎
《給你夢想》除了以男女主角之間的破鏡重圓作為主線外，劇集更聚焦於成年人在現實與夢想之間的掙扎與取捨。女主角年少時夢想成為電影導演，但這個夢想卻在踏入社會後被磨滅，最後她為了生活而成為一位記者。相信這個情節會戳中無數被現實打敗、放棄夢想的「社畜」，引起深切共鳴。
4. 刻畫真實演藝圈
劇集設定圍繞演藝圈，揭開電影拍攝現場的幕後辛酸，以及行業內不為人知的秘辛，更將導演、演員與記者之間的趣味交集呈現出來。另外，李烈音與白成哲飾演的角色亦展現出二人身份的落差感，相當有看頭。
5. 《驅魔麵館》導演劉先東操刀
《給你夢想》由曾打造《驅魔麵館》系列的導演劉先東操刀。編劇則是曾參與《孤單又燦爛的神－鬼怪》及《陽光先生》的鄭恩妃。這部作品亦是鄭恩妃首部主筆的作品，備受業界關注與期待。可見《給你夢想》的台前幕後陣容均不容小覷。
《給你夢想》將於7月13日在Viu平台播出。
劇集由黃寅燁與李惠利領銜主演。
劇集由曾打造《驅魔麵館》系列的導演劉先東執導，並由曾參與《孤單又燦爛的神－鬼怪》及《陽光先生》的編劇鄭恩妃負責執筆。