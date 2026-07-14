給你夢想｜黃寅燁李惠利久別重逢 劇情懶人包、5大必看亮點

給你夢想｜由人氣演員黃寅燁與李惠利領銜主演的浪漫治癒韓劇《給你夢想》，即將在7月13日於Viu平台正式播出。這部作品講述男女主角跨越15年的漫長歲月，經歷從校園到職場的久別重逢。下文為您精心整理《給你夢想》的精華內容，即睇劇情懶人包、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看賣點

禹秀彬（黃寅燁 飾）與朱伊在（李惠利 飾）在青春時期抱有同一個夢想，卻在成年後走向截然不同的道路。二人闊別多年後再次重逢，當年那部未完成的電影以及無疾而終的初戀，將重新迎來再次譜寫的機會。

《給你夢想》由黃寅燁以及李惠利領銜主演。

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禹秀彬（黃寅燁 飾）

禹秀彬在20餘歲時衝破父母設立的枷鎖，成為一位橫空出世的天才浪漫電影導演。他憑藉首部長篇處女作便榮獲無數獎項，隨後便隨即回國。

黃寅燁飾演禹秀彬。

朱伊在（李惠利 飾）

朱伊在於中學時期曾立志成為一位電影導演，但踏入社會後，她成為一名為生活奔波的生計型外景記者。雖然她擁有固定的節目版塊，但內心總感到一絲空虛。

李惠利飾演朱伊在。

吳河娜（李烈音 飾）

吳河娜是一名含着金湯匙出生的頂級演員。她從小就在鏡頭下長大，擁有極高的國民度與璀璨的明星光環。

李烈音飾吳河娜。

沈佑建（白成哲 飾）

沈佑建是一位為了追求夢想而來到首爾的配角演員。雖然他只是一名默默無聞的小配角，甚至在鏡頭前會感到緊張害怕，但仍然不懈堅持。

白成哲飾沈佑建。

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1. 黃寅燁化身純情天花板

黃寅燁憑着在《女神降臨》中飾演為女主角忍痛放手的純情男二韓書竣而一舉爆紅！在《給你夢想》中，他再度化身純情天花板，15年來心中只有女主角一人，甚至為了對方回國，粉紅泡泡滿溢。此外，35歲的黃寅燁再次穿上校服亦絲毫沒有違和感，看起來與中學生無異。

黃寅燁校服look睇落超young！

2. 黃寅燁與李惠利首度合作

雖然這是黃寅燁與李惠利首次合作，但二人不論在幕前還是幕後都默契十足，極具CP感。二人曾一起出席活動，並前往棒球場開球。當他們坐在觀眾席觀看賽事時，李惠利因吃辣炒年糕而辣到不斷吸氣，坐在身旁的黃寅燁隨即下意識遞上清水，貼心舉動被網民大讚男友力滿分。

黃寅燁與李惠利CP感十足！

3. 聚焦現實與夢想的掙扎

《給你夢想》除了以男女主角之間的破鏡重圓作為主線外，劇集更聚焦於成年人在現實與夢想之間的掙扎與取捨。女主角年少時夢想成為電影導演，但這個夢想卻在踏入社會後被磨滅，最後她為了生活而成為一位記者。相信這個情節會戳中無數被現實打敗、放棄夢想的「社畜」，引起深切共鳴。

《給你夢想》勢引起打工仔的共嗚。

4. 刻畫真實演藝圈

劇集設定圍繞演藝圈，揭開電影拍攝現場的幕後辛酸，以及行業內不為人知的秘辛，更將導演、演員與記者之間的趣味交集呈現出來。另外，李烈音與白成哲飾演的角色亦展現出二人身份的落差感，相當有看頭。

5. 《驅魔麵館》導演劉先東操刀

《給你夢想》由曾打造《驅魔麵館》系列的導演劉先東操刀。編劇則是曾參與《孤單又燦爛的神－鬼怪》及《陽光先生》的鄭恩妃。這部作品亦是鄭恩妃首部主筆的作品，備受業界關注與期待。可見《給你夢想》的台前幕後陣容均不容小覷。

《給你夢想》值得期待！

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