詹天文首個唱直呼上台超緊張 淚謝「天文台」不離不棄 準備20張相送劉馬車喜歡進擊的粉絲

詹天文（Windy）今晚（11日）旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，吸引向海嵐、舒文與太太、羅毓儀與男友林俊其、林智樂、《聲夢2》趙紫諾、劉芷君、 《聲秀》甄敏芳、穎喬、樂易玲與兩個兒子、黃奕斌、余宗遙等前來捧場。台下觀眾席後排位置設置了一個小舞台，變相令座位減少超過100個，而最後排的觀眾席亦以黑布遮掩。

詹天文計劃完騷食大餐

身穿淺藍色偽透視裙的Windy大晒長腿，唱出英文歌《Seeds of Truth》為演唱會揭序幕，跳唱了三首歌後，Windy開口跟大家打招呼：「大家好嗎？可唔可以俾多啲歡呼聲我聽先？上台前非常緊張，見到大家就覺得安心，因為有好多人喺支持自己，好幸運可以舉行我solo演唱會。」而她又反問大家食飯未，笑言現在非常肚餓，完騷後會去食大餐。之後Windy換上黑色bra top與短裙跳唱蔡依琳的《舞孃》及《麻煩彈開》等歌曲，期間更被女舞蹈員抬起坐在她們的膊頭上，儼如女王般。

釗峰即場清唱《天梯》

演唱會中Windy請來C AllStar 成員釗峰擔任嘉賓，兩人合唱《講男講女》，釗峰講笑指因Windy歌迷叫「天文台」，故以為會請前天文台長林超英做嘉賓：「林超英，林超英，叫叫吓變梁釗峰，真心覺得Windy唱得好好，叫林超英嚟解釋吓呢個天文現象。」釗峰又謂要多謝Windy叫他做「釗峰」，因很多後輩都也叫釗峰老師或哥哥，更指可以叫他做「釗峰仔」。Windy則解釋細個很少聽廣東歌，但十年都就聽過《天梯》，所以好榮幸請對方來做嘉賓，更問他是否可即場唱，而釗峰亦有求必應清唱了幾句。之後年頭曾做左膝半月板撕裂手術的釗峰亦唱出為腳患寫的歌曲《半月辦好》。

Windy自爆《聲夢》後失自信

演唱會完結前，Windy換上露膊Tee和短褲現身，更將禮物掟向台下歌迷，令全場high爆，之後她感性地表示要得到機會很難，所以自己要保持最好狀態，也多謝幫過她的人，而當講到fans時，Windy終忍不住喊：「入行前我係好自信嘅人，因為《聲夢傳奇》比賽之後遇到好大打擊，嗰時覺得自己唔配得畀大家支持，但「天文台」一直以來都陪伴我行到嚟呢一步，亦多謝我屋企人，行到呢度係好難，要付出加倍努力，因為我覺得自己做得未夠好，我記得《聲夢》我都有講過，失敗唔緊要，我會自己蛻變，成為更新Windy，呢次係我第一場演唱會，可能有不完美地方，但我都好努力籌備，希望你哋鍾意。」之後她與粉絲影大合照，不過就笑指喊到好樣衰，要先補妝再影。

Windy有做Gym可以保護自己

Windy在完騷後受訪，問到何時開part 2，她坦言已準備好，隨時都可以：「樂小姐都話會，希望可以喺大灣區做巡迴演出。」提到她在台上指曾受過好大打擊，Windy解釋是參加《聲夢》時受導師、批評及結果打擊，再加上十強又被淘汰，當時日日喊，覺得自己不適合做這一行。近日有人貼出網紅劉馬車的信件，信中正身在白沙灣懲教所的他透露自己因看《唱錢》後喜歡了Windy，更叫人回信時放20張Windy的照片，Windy聽後即時O咀，愕然地表示：「真係㗎？我完全唔知呢單嘢喎，我知佢係邊個，多謝佢，（你會唔會準備20張相？）隨時Ready ！我可以私人畀佢，（怕唔怕呢個進擊的fans？）我好鍾意進擊嘅fans，我心目中進擊都可以代表好激情，好鍾意我，當我喺台上叫得好大聲，好支持我，（如果有朝一日佢嚟搵你，你會點？）我會同佢say hello同簽名，唔驚嘅，我對每位粉絲都很喜歡，真係唔驚！（識唔識兩招防身？）我而家有做Gym，可以保護到自己，細個都有學功夫嘅。」

Windy不介意撞樣郭珮文

染了一頭金髮的Windy也被指與郭珮文似樣及似韓國女團成員，她即開心表郭珮文也好靚女，又謂有想過維持這個髮色：「自己鍾意金色多黑色頭髮，但想大家可關注番個人，每個人都有個人特色，唔係染咗隻色就似邊個。大家可以支持返自己鍾意嘅人。」而對於觀眾席設小舞台，變相令入座人數減少，她指這是新嘗試，是好事，因跟觀眾的距離更近：「（人數）唔緊要啦，總之夠近可以見到佢哋每個人嘅樣，（後面座位鋪布！）咁就要問返主辦方，其實我都唔知，（怕唔怕被誤會入座率低？）唔緊要，我需要接受唔同元素嘅評論，大家點講我都接受，如果有真摰建議，我都會做改善，（怕唔怕啲人話你fans唔夠？）唔驚，因為經常都會有負面評價，我而家識得去消化，同埋我之後夢想係開紅館，而家係儲fans，呢個係願望，希望夢想可以成真。」提到好姊妹姚焯菲等未有到場，她指對方可能因工作關係，不過雖然人沒有來，但姚焯菲與炎明熹等人也有送上花籃支持。另外，她剛才演出時露出胸墊，令她不時要用手扯衣服，Windy指可能因自己動作太多關係，不過也做足安全措施，所以不會走光。

