日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉「猛料身份」曝光

日本AV女優水川菫（水川スミレ）今年初無預警宣布結束AV女優生涯，並透露已有「人生新目標」，原來水川菫的新發展，是步入婚姻殿堂，成為人妻。近日水川菫在社交平台曝光婚紗照，更大方公開新婚老公的樣貌，掀起網絡熱話。

水川菫稱：今日售出了

32歲的水川菫於2016年出道，近日在IG上分享一輯浪漫婚紗照，還幽默寫道：「抱歉，今日售出了！」宣布結婚消息。照片中，水川菫與老公換上多個造型，又大晒婚戒，其中一張相見到水川菫身穿純白婚紗，大晒美背，另一輯與老公的合照，則換上粉紅色紗裙，新郎則穿筆挺西裝，兩人對著鏡頭展露幸福甜笑。

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水川菫圈外老公為公司老闆

水川菫大方公開老公樣貌，有指男方為圈外人，是一位公司的經營者。而水川菫的經理人公司證實婚訊，卻沒想到結婚消息，對男方的工作造成困擾。水川菫回應日媒時表示：「我從來沒有後悔踏入（AV）這個業界，這真的是很棒的世界！」

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水川菫感謝大眾祝福

水川菫又稱好幸福：「我收到了好多祝福的訊息，真的非常感謝大家，收到了很多比想像中還要更溫暖的祝福，我覺得好幸福！」不少網民對水川菫覓得良緣留言祝福：「兩人看起來非常登對」、「恭喜！你們真的太可愛了」、「看到你這麼幸福我也很激動」等。