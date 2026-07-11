樂易玲首開腔揭「生日被偷Labubu」真相：唔講都唔記得 避談「真兇」身份 證梁烈唯已離巢

《東周刊》日前獨家爆TVB助理總經理樂易玲去年生日派對發生失竊事件，一名男星疑偷走由周吉佩送贈予樂易玲的Labubu花束，事後有指翻查CCTV鎖定涉事男星的身份，不過樂易玲為顧全對方顏面決定低調處理，僅要求歸還禮物。

樂易玲表示失竊事件是一個笑話

樂易玲今日（11日）到元朗出席姚焯菲（Chantel）演唱會記者招待會，對於今次失竊事件，樂易玲表示其實是一個笑話：「你問我係一個好完美生日聚會嘅彩蛋，根本你哋唔講我都唔記得咗，我覺得係一個飲多咗少少嘅惡作劇。」

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樂易玲拒談涉事藝人身份

事件爆出後，一眾網民推斷曾效力TVB的47歲男星梁烈唯（前名梁烈維、梁競徽）是最大嫌疑人，更發現他在邵氏官網被除名，問到涉事男星是否梁烈唯？樂易玲表示不答是誰，因為覺得不是大家講的這回事：「嗰位藝人第二朝早已經打畀我，跟住佢就話阿媽『我幫你同佢哋裝好晒身，我就會送佢哋返嚟。』咁佢真係裝好身送咗返嚟，放咗喺我寫字樓，（即係你唔知佢攞走咗，當刻係以為有人偷走咗？）係咪偷啊？（睇cctv）我冇睇喎，絕對我冇睇，（有其他人睇？）我冇睇，我亦都好相信周吉佩冇睇，因為我同佢哋坐埋一齊傾緊偈，係有同事睇咗之後同我講，但佢都冇講係邊個，因為我覺得都唔係好重要，所以我都冇去追問。」樂易玲又指當晚大家還一起去吃宵夜。談到梁烈唯近日在邵氏官網中被除名，樂易玲解釋是兩件事，因梁烈唯在2024年已約滿，而2024年底也有找他拍《執法者們》，而生日會後翌日也有一起去記者會，當時由於是自己的正日生日，也有切蛋糕。樂易玲強調自己從來沒有講過涉事男星是梁烈唯，又指對方現時是自由身，大部份時間也不在港，但若他回港也會約食飯、傾偈，而梁烈唯有新工作也會找他們商量。

樂易玲直認事件是生日會彩蛋

不過今次事件矛頭直指梁烈唯，問到對方是否有打給她訴苦？樂易玲表示沒有：「但有同我同事講『信嘅就信，唔信都冇辦法啦』，我覺得都唔可以將啲嘢掛喺佢頭上。因為實際上第一係惡作劇，第二，都冇人開過名，第三我亦都唔願意開名，（其實個惡作劇係乜？）整蠱我囉！（即係攞咗為咗整蠱你？）係呀，但根本整蠱完後我都冇咩反應，第二日個藝人先會打返畀我。（即係個藝人自己諗整蠱你？）我冇問，因為我唔覺得係一回事，係一個彩蛋嚟嘅，我哋都玩得咁開心，佢搵啲嘢嚟玩下。」至於是否因為此事，所以梁烈唯今年怕尷尬故沒有來參加生日會？樂易玲指對方不在港，但其實很多人也沒來，如王浩信及苗僑偉等也是因有工作在身。有傳因去年發生偷竊事件，所以今年大家預早送禮物，樂易玲就謂每年收到最多的就是花、蛋糕和酒，這些東西大家也可以即場盡興，但她也坦言要多謝周吉佩，因對方送的花很有心思，又謂該束花送回辦公室之後自己就沒有動過，指花束送回來後沒有改變，只是公仔着了衣服。

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樂易玲67歲生日派對星閃閃：

樂易玲特別到場撐姚焯菲

另一方面，樂易玲今日特別到場撐姚焯菲，她指開始覺得《聲夢》每個小朋友也長大，就像詹天文般今晚也開個人演唱會，所以覺得自己也要努力加把勁，幫他們飛。樂易玲又坦言一直走來看著《聲夢》的小朋友成長，他們也很乖，故也把他們當成是自己的小朋友：「最緊要就係佢哋學業又好、又乖，工作就越嚟越叻，唱啲歌又好聽。」而她也大讚正有求學的姚焯菲好勤力，每次有空檔的時間也會提早告他們，讓他們安排工作。