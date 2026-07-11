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疑似呂方車Cam罵戰片爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅 網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？

影視圈
更新時間：13:30 2026-07-11 HKT
發佈時間：13:30 2026-07-11 HKT

前日（9日）在Threads瘋傳一段疑似呂方的男乘客，在乘搭網約車時因落車地點問題與司機對罵的影片，由於二人在片中「粗口橫飛」，司機更在乘客落車一刻疑似認出其藝人身份而掀起討論。片中疑似呂方的乘客，更被司機大罵：「死矮仔，我記得你啦，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦。」而司機教該乘客開門的用字「向後Bye」也成為熱爆潮語。

司機一句「向後BYE」成為新潮語

私隱專員公署回覆《星島》查詢表示已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段，不過暫時未有影響事件的熱度。現時最令網民感興趣的，竟然是司機一句「向後BYE」，一夜爆紅成為網絡新潮語，有網民笑言呂方最紅今次：「呂方可以出新歌《向後BYE 》。」

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疑似呂方被網約車司機「向後bye」辣㷫

在車Cam片中，疑似呂方的乘客在車廂內情緒激動、粗口橫飛與網約車司機對罵。疑似呂方因不滿未到目的地就被趕下車，導致情緒失控大吼並以粗口「問候」司機。其後疑似呂方再因打不開車門，要求司機開門，網約車司機對後座大嗌：「向後bye！向後bye！」呂方爆seed回應：「乜X嘢向後bye呀？你老母夾硬嚟！」其實「向後bye」是指「向後掰」，估計是司機習慣用普通話對話，一時轉用廣東話才「轉唔切」用字。通常向後掰是指向後扳動或拉開某個物品，應該是想示意乘客開啟汽車車門時，將把手往內或往後拉開的動作。

「向後bye」瞬間成為網絡潮語

想不到這句「向後bye」瞬間成為網絡潮語，網民紛紛留言「2026新潮語，向後BYE」。還有網民開po討論：「向後bye，你今日bye咗未？」、「我笑咗2天，我向後攞嘢，同事話你向後bye啦！」、「成條片最好笑係女方，佢唔明乜x嘢向後bye呀？」、「司機有鄉音」、「呂方可以出新歌《向後BYE》」、「希望遇到識講向後BYE嘅司機」、「呂方仲唔出黎講幾句公關下。」、「希望遇到識講向後bye嘎司機。」、「Bye bye tell me why. 」

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