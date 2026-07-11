疑似呂方車Cam罵戰爆新潮語 「向後BYE」一夜爆紅網民洗版式爆笑：你今日bye咗未？

前日（9日）在Threads瘋傳一段疑似呂方的男乘客，在乘搭網約車時因落車地點問題與司機影片，雙方由最初的理論，最終演變成粗口互轟的火爆場面，司機在乘客落車一刻更疑似認出其藝人身份：「死矮仔，我記得你啦，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦。」事件在網上以洗版式討論。

司機一句「向後BYE」成為新潮語

私隱專員公署回覆《星島》查詢表示已向相關社交平台發出停止披露通知，要求平台停止披露有關錄影片段，不過暫時未有影響熱度，現時最令網民感興趣的，竟然是司機一句「向後BYE」，一夜爆紅成為網絡新潮語，有網民笑言呂方最紅今次：「呂方可以出新歌《向後BYE 》。」

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網約車司機「向後bye」辣㷫疑似呂方

在車Cam片段中，疑似呂方的乘客在車廂內情緒激動、粗口橫飛與網約車司機對罵的畫面，呂方因不滿未到目的地就被趕下車，導致情緒失控大吼並飆粗口，其後呂方再因打不開車門，要求司機開門，網約車司機對後座大喊：「向後bye！向後bye！。」呂方爆seed地說：「乜x嘢向後bye呀？你老母夾硬嚟！」其實「向後bye（向後掰）」在廣東話或日常口語中，通常是指向後扳動或拉開某個物品。這個詞經常用於描述開啟汽車車門時，將把手往外、往後拉開的動作。

「向後bye」瞬間成為網絡潮語

想不到這句「向後bye」瞬間成為網絡潮語，網民紛紛留言「2026新潮語，向後BYE」。還有網民開po討論：「向後bye，你今日bye咗未？」、「我笑咗2天，我向後攞嘢，同事話你向後bye啦！」、「成條片最好笑係女方，佢唔明乜x嘢向後bye呀？」、「司機有鄉音」、「呂方可以出新歌《向後BYE》」、「希望遇到識講向後BYE嘅司機」、「呂方仲唔出黎講幾句公關下。」、「希望遇到識講向後bye嘎司機。」、「Bye bye tell me why. 」

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