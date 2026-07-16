香港小姐2026丨5號魏欣愛丁堡工程碩士棄高薪追夢 撞樣Angelababy精通五語成奪冠大熱

全城矚目的一年一度TVB選美盛事，《2026香港小姐競選》將於8月30日隆重舉行。大會今年以「敢 · 至完美」為主題，經過兩輪面試後，12位候選佳麗正積極為決賽備戰。在眾多候選佳麗中，現年25歲的5號佳麗魏欣（Etherine）憑魔鬼身材及學霸背景的反差，成功搶盡焦點，火速成為今屆大熱港姐。

魏欣擁黃金比例身材

《2026香港小姐競選》經過兩輪面試後，大會已選出12位候選佳麗進入決賽，名單包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）以及12號湯家琳（Caris）。

其中5號的魏欣早前在湖南拍攝外景時，穿上黃色比堅尼與眾佳麗爭妍鬥麗。擁有170.5厘米身高的魏欣，體重只有47公斤（約103.6磅），加上34.5、22、34的黃金比例身材，令人稱羨。魏欣因某些角度似楊穎（Angelababy），曾讚對方：「佢好靚，或者只係某啲相片角度有少少似，我自己就覺得唔係好似。」

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魏欣刪IG防P圖流出

魏欣不但身形出眾，更是一名學霸，報稱在世界頂尖學府英國愛丁堡大學修讀，取得工程學士及碩士學位，參選港姐前，任職財富管理經理。魏欣為參選港姐，由英國倫敦飛抵香港，寄住在親戚家中。魏欣的社交網曾有火辣靚相，卻在入圍後刪除或隱藏照片，魏欣曾解釋為保護自己，減少再用「Photoshop」，因而作出整理。

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魏欣動靜皆宜

魏欣的官方資少提到其志向，認為美貌只是外在，擁有善心、格局及社會承擔，才是一位有光、有溫度的女性，並期望日後憑自身的力量，為社會傳遞更多正面價值。魏欣精通英語、普通話、廣東話、韓語及法語五種語言，平時亦熱愛彈鋼琴、跳舞及打高爾夫球，又曾到尼泊爾做義工，可謂動靜皆宜。

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魏欣苦練廣東話咬字

不過魏欣在海外留學多年，其廣東話發音成為目前最大的考驗。早前在訪問中，魏欣不慎將「韓文」錯讀成「鹹文」，引發全場爆笑。魏欣表示父母操流利廣東話，現時每日會強迫自己跟家人用廣東話溝通，進行地獄式惡補，務求在決賽是能以流利的對答展現實力。

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