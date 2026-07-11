程可為咳血驚揭肺部奇特狀況 堅持「清醒」直擊手術 拒強求愛情：為聽假話被騙太蠢

有「隱形富婆」之稱的70年代綠葉程可為從TVB第一期藝訓班畢業後入行至今超過50年，多年來一直效力TVB，直至2023年承認早已改簽一年一騷，當時曾一度覺得「好似老公唔畀家用、唔鍾意自己」來形容轉約後的心情，更坦言曾感到難受，但因為太喜歡演戲而選擇繼續堅持。

程可為滿足現狀好開心

不過生活無憂的程可為在不開工的日子，四出吃喝玩樂兼與好友聚會，所以多年來狀態依然很好，皮膚依然白滑緊緻，臉上幾乎看不見歲月痕跡，程可為曾表示鍾情飲用價值不菲的陳年普洱茶餅外，堅持「過午不食」的概念，晚上盡量空肚的習慣，程可為近日接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube《快拍.曼鏡頭》的訪問，她直言：「我覺得我而家係最開心，冇嘢需要擔心。」

相關閱讀：73歲TVB「御用阿媽」程可為珠光寶氣慶生！曾被封「樓花王」 家境富裕拒結婚

程可為經歷健康危機一度陷生死邊緣

程可為在訪問上表示自己可以面對和解決問題，驚爆早前經歷了一場生死邊緣的健康危機：「佢哋成日都話搵個伴嚟做咩？我試過呀，話畀你聽係真嘅。無端白事呢，我感冒，咳，咳嗰時竟然係咳出血，我有點驚。於是去搵醫生睇囉。當時真係以為係感冒、咳、咳。醫生就叫我去照下個肺。佢照到個肺，佢話如果冇事就唔聯絡你喇，有事再留言同你聯絡。咁我就大安旨意，有工返，照完就冇再諗喇。」殊不知翌日收到醫生的電話，雖然不是cancer，但肺部多了一條血管：「香港嚟講呢啲紀錄呢，萬中都冇0.1%有人係咁嘅。點解六合彩又冇我中啊？中啲咁嘅嘢。醫生話呢條血管呢，已經粗到好似牙籤咁粗，我仲要日日去捱夜，真係好危險，假如呢條血管充血，爆咗，即係嗰條血管，嗰條多餘嘅血管，喺你個肺部嗰度，伸展嗰啲其他嘅分支血管爆咗，嗰啲血就會封咗你個肺，咁你喺好短時間就可以走人喇。」

程可為清醒直擊手術過程

程可為當時醫生寫紙給她入公立醫院接受微創手術：「我一入去，醫生就問我要全身麻醉，定係你可以局部麻醉呀？我就話局部就得，我同佢講：『入咗嚟呢個手術室，我嘅生命就交咗俾你。你如果覺得我唔得喇，你唔好覺得唔開心，因為呢個，冇辦法嘅，唔係你想整死我，而係命運安排我要走喇。但係如果唔係，我想要求，你畀個mon，你三個鏡頭，放喺我床腳尾，畀我睇住，你哋同我做手術嘅過程，嗰次做完，都成三個鐘頭。一路都係同醫生喺度講笑、傾偈。」程可為續說：「咁又咁樣做完，又過一關。你話，人係咪靠你嘅思維呀？樣樣都旨意人，郁下又唔得，點解要咁懦弱呢？點解唔可以面對真真正正嘅自己，應該點樣做，就係點樣行路啦。有咩好驚呀？ 我唔鍾意倚賴人，絕對唔會。我其實很怕麻煩人。我真係一個好怕麻煩人嘅人。能夠自己解決到，我都希望能夠自己去解決。除非真係逼不得已，我先至去煩別人。呢個就係我自己嘅個性。」程可為還表示相信欠別人的事一定要還：「問題就係，咩方式去還？幾時去還？今生去還，定係第二世去還？做咩以往，我哋唔知道，我哋從邊度嚟嘅，係咪以往嘅時候，我哋做咗啲唔啱嘅事，帶到嚟今生？冇人知道。但我還是相信，欠嘅一定要還，時間問題。我好相信，尤其是我而家呢個年紀，我更加相信。」

相關閱讀：72歲程可為約滿TVB自由身接job 坦認有一段時間心情好難過

程可為坦言不怕死亡

程可為續說：「我個人不藏心事，絕對不藏。因為你藏喺裏面，總係鬱喺裏面，你唔開心，冇必要呀。你有朋友，可以分享嘅，就同人哋講下，吐出嚟就冇事喇。點解要覺得寂寞啫？點解要怕寂寞啫？今時今日，嗰啲咁有學問嘅人呀，都係因為怕寂寞，而被人呃嘅。真嘅，我明白。佢哋不能夠忍受寂寞，事必一定要有人，說假的話，即係「噓寒問暖」咁樣。要人氹，然後笑完，滿足開心。 朋友有好多，有啲朋友可以與他傾談投契的話，有啲就係大家出嚟食完飯，哈哈哈，笑完開心嘅時間，就各自返屋企。你收藏自己，然後就等待，嗰啲安慰你嘅假說話，點解要咁樣？點解要咁蠢呀？我唔識解釋，我真係唔知道。對我嚟講，我覺得，我唔要呢啲囉，你自己理智少少啦。命係生成嘅，再三告訴你們，唔係你嘅東西，強求都冇用，得到都被人呃。 你唔覺得我而家好開心咩？我已經七十幾歲，點解要搞咁多事？成日都好強求人哋嘅嘢，唔係自己嘅，俾咗你，你都享唔到呢個福，仲有我真係唔係幾怕死亡。正如我剛才話俾你聽，真真正正入咗手術室，我係交俾醫生，我係很理智嘅。醫生唔會害你，佢唔係想整死你嘅嘛。救得你，就幫下你囉；救唔到，就走人囉。點解要咁怕？成日都驚第二個世界。一定死咗就去唔好嘅世界咩？你喺今生都冇做錯，唔啱嘅事，對唔住別人，你怕咩去第二個世界？或者嗰度比呢度更開心，邊個知道？」