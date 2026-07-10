Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳彥祖呻拍新片無限輪迴10款頹飯「特別難食」 估計貪平或有親戚關係投訴無果被逼自己帶飯

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-10 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-10 HKT

吳彥祖（Daniel）與名模太太Lisa S.帶同女兒吳斐然（Raven）定居美國後，有一段時間留在當地發展，吳彥祖曾試過因為片場伙食問題，拍片放到抖音。近日吳彥祖現身網上頻道節目時，再度對開工時供應的飯盒有意見，直言「特別唔好食」，最後要自己帶飯，解決醫肚問題。

吳彥祖大飽口福

吳彥祖最近回歸香港影壇，繼早前主演電影《寒戰1994》大獲好評後，近月為導致鄭保瑞執導的新片《九龍城寨之終章》拍攝，吳彥祖更為角色剃頭，以光頭及留鬚造型，展現粗獷魅力。吳彥祖日前作客好友「廿四味」成員Brian（李凱賢）的YouTube頻道節目《Let's Go Eat with Brian》，二人品嘗高級的和牛懷石料理，吳彥祖在接近節目尾聲時，非常感慨指與李凱賢歎美食，實在比劇組的飯盒好食太多。

相關閱讀：九龍城寨之終章｜吳彥祖粗獷男人味爆燈 一打三型爆搶鏡 親身上陣踢到演員即道歉 

相關閱讀：《九龍城寨之終章》吳彥祖超兇悍造型首曝光  光頭鬍鬚Look殺氣騰騰現身尖東｜現場直擊

吳彥祖拍《寒戰》飯盒有家感覺

吳彥祖憶述拍攝《寒戰》時，劇組的飯盒有一種「似返咗屋企」，明白拍戲食飯盒是常態。但吳彥祖毫不留情地批評，最近開工的劇組供應飯盒的質素，多度投訴後仍無改善。吳彥祖直指：「唔知點解呢個劇組嘅飯盒係特別唔好食，唔係麻麻哋，係難食嘅。唔明點解，可能平囉，或者我哋劇組有個親戚喺呢間餐廳呢，唔知啦，總言之大家都投訴過，冇變過，依家我要自己帶飯食，I make my own lunch。」

吳彥祖因飯盒難食連宵夜要自備

吳彥祖自爆拍攝兩個月時間，飯盒款式只有十款不斷輪迴。吳彥祖對宵夜的安排同樣吃不消：「我十幾年冇試過McDonald's，連續兩晚食咗呢個宵夜，因為冇計啊嘛，跟住我就焗住要自己帶埋自己嘅宵夜。」在節目中吳彥祖未有提及作品名稱。

吳彥祖美國開工得兩粒肉丸配白飯

其實吳彥祖已不是第一次對片場的伙食有意見，早在2024年曾在抖音分享影片，當時吳彥祖身處美國開工，有自己的休息車。吳彥祖因為遲去飯堂，已沒有蔬菜或其他配菜，最後吳彥祖展示劇組的飯盒，只得兩粒肉丸配白飯，他向鏡頭苦笑，露出一臉無奈。

相關閱讀：吳彥祖美國豪宅曝光媲美豪華酒店 私人泳池無邊際花園超奢華 老婆Lisa S.素顏出鏡

最Hit
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
非份之罪丨陳煒遭李家鼎霸王硬上弓破格床戲掀討論 鼎爺一手游走煒哥大腿 驚到要食鎮靜劑
影視圈
4小時前
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名
影視圈
6小時前
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
樂易玲生日會失竊真相曝光？涉事男星答案啜核精警 竟因同情心泛濫為Labubu做一事
影視圈
5小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
2026-07-09 13:00 HKT
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史 網民翻狂躁黑歷史
01:30
疑似呂方搭網約車爆衝突片瘋傳 遭司機連環爆粗狂鬧：死矮仔，我記得你啦 網民翻狂躁黑歷史
影視圈
11小時前
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
萬寧全場88折回歸！ 一日限定門市/網店無門檻即減 1招賺額外1萬yuu積分
生活百科
11小時前
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
00:31
旺角砵蘭街毒品車逃捕 連撼多車直撞冰室 警拘無牌危駕司機及乘客
突發
31分鐘前
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
退休銀行女高層玩「刷單任務」受騙 兩個月內損失近350萬元
突發
6小時前
原告大律師梁耀祥（左），律師侯振輝（右）。 王仁昌攝
亂過馬路案審91天 辯方律師入稟告律政司等 律政司及原審控方大律師提出剔除申索
社會
8小時前
自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮
自私港爸霸飛機吉位換片 無視鄰座食緊咖喱牛腩飯 被勸去廁所反背後狂鬧「XX」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前