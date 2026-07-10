吳彥祖呻拍新片無限輪迴10款頹飯「特別難食」 估計貪平或有親戚關係投訴無果被逼自己帶飯

吳彥祖（Daniel）與名模太太Lisa S.帶同女兒吳斐然（Raven）定居美國後，有一段時間留在當地發展，吳彥祖曾試過因為片場伙食問題，拍片放到抖音。近日吳彥祖現身網上頻道節目時，再度對開工時供應的飯盒有意見，直言「特別唔好食」，最後要自己帶飯，解決醫肚問題。

吳彥祖大飽口福

吳彥祖最近回歸香港影壇，繼早前主演電影《寒戰1994》大獲好評後，近月為導致鄭保瑞執導的新片《九龍城寨之終章》拍攝，吳彥祖更為角色剃頭，以光頭及留鬚造型，展現粗獷魅力。吳彥祖日前作客好友「廿四味」成員Brian（李凱賢）的YouTube頻道節目《Let's Go Eat with Brian》，二人品嘗高級的和牛懷石料理，吳彥祖在接近節目尾聲時，非常感慨指與李凱賢歎美食，實在比劇組的飯盒好食太多。

相關閱讀：九龍城寨之終章｜吳彥祖粗獷男人味爆燈 一打三型爆搶鏡 親身上陣踢到演員即道歉

相關閱讀：《九龍城寨之終章》吳彥祖超兇悍造型首曝光 光頭鬍鬚Look殺氣騰騰現身尖東｜現場直擊

吳彥祖拍《寒戰》飯盒有家感覺

吳彥祖憶述拍攝《寒戰》時，劇組的飯盒有一種「似返咗屋企」，明白拍戲食飯盒是常態。但吳彥祖毫不留情地批評，最近開工的劇組供應飯盒的質素，多度投訴後仍無改善。吳彥祖直指：「唔知點解呢個劇組嘅飯盒係特別唔好食，唔係麻麻哋，係難食嘅。唔明點解，可能平囉，或者我哋劇組有個親戚喺呢間餐廳呢，唔知啦，總言之大家都投訴過，冇變過，依家我要自己帶飯食，I make my own lunch。」

吳彥祖因飯盒難食連宵夜要自備

吳彥祖自爆拍攝兩個月時間，飯盒款式只有十款不斷輪迴。吳彥祖對宵夜的安排同樣吃不消：「我十幾年冇試過McDonald's，連續兩晚食咗呢個宵夜，因為冇計啊嘛，跟住我就焗住要自己帶埋自己嘅宵夜。」在節目中吳彥祖未有提及作品名稱。

吳彥祖美國開工得兩粒肉丸配白飯

其實吳彥祖已不是第一次對片場的伙食有意見，早在2024年曾在抖音分享影片，當時吳彥祖身處美國開工，有自己的休息車。吳彥祖因為遲去飯堂，已沒有蔬菜或其他配菜，最後吳彥祖展示劇組的飯盒，只得兩粒肉丸配白飯，他向鏡頭苦笑，露出一臉無奈。

相關閱讀：吳彥祖美國豪宅曝光媲美豪華酒店 私人泳池無邊際花園超奢華 老婆Lisa S.素顏出鏡