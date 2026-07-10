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姚焯菲擔任張天賦演唱會嘉賓慘被噓：走啦，X！ 網民譴責無禮觀眾 斥行為影衰MC

影視圈
更新時間：18:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-10 HKT

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》近日於紅館舉行，前晚（8日）第三場邀請了「聲夢小花」姚焯菲擔任嘉賓，卻引來台下部分觀眾發出噓聲甚至爆粗，網上瘋傳的影片更清楚可聽到有觀眾疑對台上的姚焯菲大叫「走啦，X！」事件迅速在網上發酵，引起網民熱議。

姚焯菲做MC演唱會嘉賓慘被噓

不少網民及姚焯菲的粉絲紛紛留言，批評該名觀眾發出噓聲及爆粗的行為「低質」、「無禮貌」，更斥他們「蝦細路」。有人認為無論是否喜歡該位嘉賓，也不應在現場作出如此不尊重人的行為，更有留言指這種舉動「影衰MC」。

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姚焯菲首踏紅館四面台表現淡定

年僅19歲的姚焯菲首次踏上紅館四面台，與MC張天賦合唱四年前的作品《誰能避開戀愛這事情》，表現淡定。合唱過後，MC張天賦在台上大爆二人首次見面的趣事，憶述當年姚焯菲到後台要求合照時，他為掩飾正在玩手機，竟拿起書本「扮文青」，場面惹笑。姚焯菲則笑言仍保留著該張合照，並大讚MC的《世一》是她最喜歡的廣東歌之一。

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姚焯菲獲網民力撐  譴責無禮觀眾

對於演唱會上的風波，網上言論大多傾向支持姚焯菲，並譴責作出無禮行為的觀眾。有現場觀眾在網上澄清，指大部分人都表現友好，相信只是「紅區個別人士太過份」。亦有網民表示：「其實佢唱歌幾好聽」、「Chantel加油，一定要發光發亮比其他人看見」。

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