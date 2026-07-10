TIMA國際音樂大賞2026丨8月啟德舉行 aespa陳偉霆SJ等34組表演陣容 票價/購票詳情懶人包

由騰訊音樂娛樂集團（TME）主辦的「TIMA 國際音樂大賞」（TMElive International Music Awards）去年在澳門舉辦，今年「2026 TIMA 國際音樂大賞」（簡稱：TIMA）今年移師香港最新地標「啟德主場館」（Kai Tak Stadium）盛大舉行。大會今日（10日）在官方社交平台宣布將於2026年8月22日及23日、舉行為期兩天的音樂盛宴，集結來自全球各地的頂級藝人，星光熠熠的演出陣容，讓大批粉絲相當期待。

🌟TIMA強勁陣容揭曉

今年的「2026 TIMA 國際音樂大賞」不僅是一場頒獎典禮，更是一場跨越國界的音樂文化交流盛會，超豪華的演出陣容多達34組，當中見到有陳偉霆、張天賦（MC）、Charlie Puth、Super Junior（SJ）、少女時代的太妍（泰妍）、IVE等，雲集多組頂尖的K-POP藝人、華語實力唱將及國際巨星。

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📅 《2026 TIMA國際音樂大賞》演出詳情

準備好一起見證「TIMA 國際音樂大賞」的盛大音樂演出，以下為演出日子詳情：

項目 詳情 活動名稱 2026 TIMA 國際音樂大賞 演出日期 2026年8月22日(星期六) 及 8月23日(星期日) 演出時間 下午5時開始 演出地點 啟德主場館 (Kai Tak Stadium) 門票票價 HK$ 2,399 / 2,199 / 1,899 / 1,699 / 1,499 / 1,199 / 899 主辦單位 騰訊音樂娛樂集團（TME）

🎤 出席歌手組合名單

8月22日 (星期六) 閃耀篇章 (Spark Chapter) 82MAJOR、奔赴少年 CIIU、Daniel Seavey、KiiiKiii、NexT1DE、NOWZ 星光篇章 (Starlight Chapter) ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、TAEYONG（李泰容）、YEONJUN（崔然竣） 極光篇章 (Aurora Chapter) aespa、BABYMONSTER、MC 張天賦、RIIZE、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER 8月23日 (星期日) 閃耀篇章 (Spark Chapter) KickFlip、MODYSSEY、NEXZ、UNCHILD 星光篇章 (Starlight Chapter) AND2BLE、EVAN、MEOVV、NMIXX、NuNew 林景雲、PLAVE、威神V（WayV） 極光篇章 (Aurora Chapter) Charlie Puth（特別嘉賓）、陳偉霆、IVE、NCT WISH、Stray Kids、TAEYEON（太妍）

🎟️ 購票時間表

門票將分兩階段發售，樂迷務必把握機會，請鎖定以下購票日期及平台。

重要購票日期：

優先購票： 7月13日（星期一）上午10時正開始

公開發售： 7月15日（星期三）下午1時正開始

購票平台及方式：

優先訂票平台： QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂、JOOX 、Klook (名額有限，售完即止)。

公開發售平台： HK Ticketing 快達票

網上購票： HK Ticketing 快達票

電話購票： (852) 3128 8288 （僅適用於購買輪椅門票）

*不設現場售票處

^票價未包含客戶服務手續費

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