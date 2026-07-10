IU與李鍾碩宣布分手 四年戀情劃上句號 退回前後輩關係揭分開原因

韓國藝人李鍾碩、天后IU（李知恩）在2012年因主持音樂節目《人氣歌謠》開始結緣，之後以朋友關係相處長達10年，到了2022年昇華成為戀人，當時李鍾碩曾在頒獎典禮上放閃，雖然過往曾多次有分手傳言流出，但都被澄清。想不到今日（10日）有韓媒《Dispatch》爆出已經分手，其後二人的經理公司證實消息，四年感情已經結。

李鍾碩IU以前後輩身分相處

IU所屬經理人公司EDAM娛樂向韓媒表示：「IU最近已經跟李鍾碩分手。兩人決定以關係融洽的前、後輩身分相處。」李鍾碩同樣透過經理人公司Ace Factory回應：「確實已經分手，決定以融洽的同事關係相處。」公司還補充：「由於這屬於演員的個人私生活，還請諒解無法做出更多回應。」

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李鍾碩和IU見面時間越來越少

據身邊人士透露，由於李鍾碩和IU近年工作行程都相當繁忙，見面時間越來越少，最終經過溝通後決定結束戀人關係，和平分手。IU和李鍾碩在2022年被韓媒爆出在日本約會的照片後大方認愛，李鍾碩曾在頒獎典禮上高調表達感謝，並在個人社交網寫下長文，形容IU是給予他鼓勵、幫助他成15900長的重要之人；IU也公開表示正在與可靠又帥氣的人交往，希望大家祝福。這段「好友變戀人」的戀情一度被外界看好，一度被視為演藝圈模範情侶。不過兩人交往期間低調穩定，鮮少有再公開放閃，IU曾在節目上公開自己的感情觀，「真的相愛的人才不會一直把愛情掛在嘴邊，不會特地一直說這個。」僅有李鍾碩前往IU演唱會、使用女方周邊等少量蛛絲馬跡。

李鍾碩和IU今年4月已一度傳出生變

事實上，二人的戀情早於今年4月已一度傳出戀情生變，當時雙方公司未有正面回應，傳聞未獲證實。其後IU在宣傳新劇《21世紀大君夫人》期間，於節目中談及個人愛情觀，暗示自己不會將感情掛在嘴邊，而是把感情放在心底最深處，其言論一度被外界解讀為間接回應分手傳聞。如今分手消息正式獲得證實，仍令不少外界人士感到錯愕。3日前，IU現身青龍系列奬的打手印儀式，之後公開影片感慨表示：「雖然好像做錯了甚麼，但已無法刪掉。」分手消息曝光前夕，IU剛獲宣布成為瑞士高級鐘錶品牌的全球代言人，商業價值持續攀升。目前她正全力籌備新專輯，並計劃於9月在高陽綜合運動場舉行個人演唱會。至於李鍾碩，則有Disney+新劇《再婚皇后》及網絡小說改編作品《李燮的戀愛》相繼待播，工作行程同樣繁忙。