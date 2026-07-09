張柏芝前經理人余毓興舉報「有人涉嫌逃稅」遇示威 談柏芝庭外落淚反差 拒評精神狀態

張柏芝前經理人余毓興，今日（9日）於下午一時三十分抵達九龍稅務中心進行投訴，到場後未有講話，完成手續後再接受訪問。余毓興約半小時後完成投訴手續，離開稅務中心後接受傳媒訪問，表示到訪目的為實名舉報：「我懷疑有人涉嫌向稅局提供虛假文件資料進行逃稅，所以我今日嚟實名舉報，具體交由稅局查核。」余毓興表示按稅局指引未能透露舉報對象、無可奉告，直接向稅務主任遞交資料後，獲稅局受理進行核查，但不方便透露對象逃稅金額及橫跨年期，並表示將有下一步行動：「我相信我所有行動都會喺合法合規下進行。」外界若有其他疑問可向稅局查詢詳請。

余毓興控告張柏芝未履行合約

早前余毓興入稟高等法院控告張柏芝收取預支的4276萬元片酬後，沒有履行電影合約並違反經理人合約，高等法院於6月16日宣判張柏芝勝訴兼得訟費。余毓興對於外界會否將官司與是次舉報作聯想，表示：「人哋聯想唔係我可以控制嘅。（將會上訴？）冇錯，上訴方面已經交畀資深大律師，會喺7月13日之前遞交上訴通知書。」

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余毓興拒評論張柏芝精神情緒狀態

至於入稟後敗訴，余毓興認真地直指：「我只可以話不可思議，同埋覺得好震驚。（影響對人信任？）未至於，我攞咁大筆錢去幫人，以後一定會謹慎啲，都畀我一個深刻嘅教訓。我應該有自己嘅立場，唔應該畀人用眼淚、演戲去欺騙。」更表示對庭外偶遇張柏芝時，對方落淚問候的反應感到愕然：「出到嚟突然間不期而遇，佢第一時間喊。佢喺庭上面不斷去指責、污衊同鬧我，我當然覺得個點解反差咁大！」認識張柏芝多年，余毓興表示評論對方精神情緒狀態已無意義，只能控制自己的部份。張柏芝在勝訴後發表聲明，余毓興回應聲明時表示：「第一，我自己所做嘅嘢，一定會合情合法去做。第二，依家網絡資訊好發達，大家只要用心少少去睇返佢提出嘅案例，上網查一查，就知道佢聲明裡面嘅內容係咪完全正確。」

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余毓興於稅務中心遇男子示威

余毓興進入稅務中心時，有一名戴上口罩、操普通話男子尾隨，見余毓興接受記者拍攝，隨即舉起手中手寫橫額，余毓興未有理會，直接登上大樓；到場示威男子則在保安驅趕下離開稅務中心，一直在大樓外徘徊，並表明：「我只是揭露事實！聽不懂廣東話。我不接受訪問。」對記者提問一概不予回應。余毓興對前往稅務中心舉報被尾隨表明不知情，未有留意有人在相同時間到場：「當然我好詫異，點解會咁樣？（內部有人洩露你行蹤？）都唔排除。」