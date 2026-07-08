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鄭則仕化身「微臣」現身港鐵站 深宵拍廣告延續「則仕Do It」精神宣傳扶手梯安全 「微臣先行告退」驚喜變潮語

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-08 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-08 HKT

鄭則仕（Kent哥）日前現身港鐵南昌站拍攝廣告，延續今年參與馬拉松賽事後獲網民熱捧嘅「則仕Do It」精神宣揚注意扶手電梯安全訊息。這晚Kent哥一身運動「Look」上陣，雖然深宵時份拍攝，依然非常專業，中氣十足兼輕鬆完成跑步情節，不時睇重播，盼以最佳狀態示人。提到跑步，Kent哥開心分享點滴：「依家跑咗步一年幾，體重上冇瘦到但又冇肥到。因為以前好多脂肪，而家多咗啲肌肉。所以跑步其實令人健康嘅啫，唔好用減肥個角度去跑步，為自己健康跑步都好值得。」

鄭則仕呼籲為健康而跑勿只求減肥

「則仕Do It」成為網民大熱，Kent哥感激網友鼓勵，成為自己跑步嘅最大動力：「多謝大家，做呢個運動可以令自己身體健康，點知做完之後有咁多額外嘅回報，呢個『則士Do It』令到我咁受注目，非常感謝大家。」他更表示參加馬拉松後，途人目光有很大轉變：「我未跑10公里之前，途人會望住『咦？嘩！肥佬都嚟跑呀？得唔得呀？』。但係『則仕 Do it』之後大家就好開心見到我就：『加油！加油！』，不過我冇氣應人，因為我仲練緊自己氣量，但係唔應人又冇禮貌喎，呢個係好得意囉。」

鄭則仕提醒注意扶手電梯安全  

雖然比起以前變得更身手敏捷，鄭則仕表示自己一向注意乘搭扶手電梯嘅安全，表示長者跌一跌會好大鑊：「唔好話老人家搭電梯腳步浮浮要扶穩呀，年輕人都要扶穩！因為安全係為咗自己，萬一失手碌落去，唔理你幾多歲，都會帶嚟好大傷害，由小朋友到老友記，都需要注意安全，呢個安全係保障我哋自己呀！所以搭扶手電梯要扶定定，企定定，帶住重嘢就要去搭𨋢啦！」

鄭則仕「微臣」彩蛋驚喜登場

這日廣告Kent哥除了以跑步造型現身外，深受網民歡迎的《造王者》劇集中的「微臣」亦以彩蛋形式登場，回饋網民多年來嘅熱愛：「係呀，呢個莫名其妙。『微臣先行告退』當年拍呢句係畀人鬧㗎，當年對住苑瓊丹講，咁都冇畀人拉出去斬！諗都諗唔到依家呢個說話成為『潮語』，『微臣』多謝各位網民畀面。」

鄭則仕人氣急升仍戲癮大發

提到近期人氣急升，Kent哥笑言仲有戲癮想多拍戲：「拍戲有錢㗎嘛，唔係咩？冇錢邊個拍呀？其實拍戲主要就講你的能力同市場，有人搵、有能力咪繼續做落去。開工係開心㗎，成班人喺度圍住望住我！」

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