Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐亞軍陳楨怡「車廂除褲」惹人遐想  超低胸展誘惑上圍  五官完美國色天香

影視圈
更新時間：18:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-08 HKT

現年29歲的2020年度港姐亞軍陳楨怡（Celina），近日因意外撞樣懲教署的AI女團成員「草草」而成為網絡熱話，人氣即時急升。陳楨怡向來以高䠷身材和精緻五官見稱，被不少粉絲封為女神。近日，她於IG上載多張福利圖，將自身優點全部顯露，引發網民熱議。陳楨怡五官完美國色天香

在最新發放的照片中，陳楨怡的爆燈顏值再次成為焦點。她化上精緻的妝容，大地色系的眼影配上水潤的唇妝，讓她本已立體的五官顯得更加深邃迷人，在鏡頭前散發著國色天香的氣質，精緻得令人驚訝。

相關閱讀：TVB年中節目巡禮2026丨陳自瑤中門大開溢仙氣  港姐亞軍低胸透視  高海寧「影後」春光無限

陳楨怡超性感展誘人上圍

除了驚人美貌，陳楨怡的性感戰衣更是讓粉絲看得血脈沸騰。她穿上一件黑白直紋的低胸吊帶背心，中間的鏤空設計盡騷其豐滿身材和纖細的腰肢，完美展現了她長期堅持健身的成果。這身打扮不僅時尚，更將她的身材優勢發揮得淋漓盡致。

陳楨怡剝開褲頭鈕好狂野

在一系列照片中，其中一張她於車廂中由上而下俯瞰的角度更是極盡誘惑之能事。畫面中，陳楨怡慵懶地安坐，鏡頭聚焦在她的纖腰和長腿上，而最令人想入非非的，是她解開了牛仔褲的褲頭鈕扣，不經意地露出小腹肌膚，性感程度極高，為粉絲帶來無限的遐想空間。

網民讚陳楨怡身材頂級

這組照片一出，立即引來大批網民留言激讚，紛紛表示：「太犯規了」、「這身材真的頂級」、「不愧是女神，什麼風格都能駕馭」。看來陳楨怡這次憑著AI熱潮，加上自身的性感魅力，人氣將會更上一層樓。

相關閱讀：陳楨怡靚到似AI？ 撞樣懲教署虛擬女團成焦點 借勢Cosplay效果震撼 「以假亂真」

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
1小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
7小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
6小時前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
8小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
9小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
13小時前
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
影視圈
3小時前