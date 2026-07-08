前港姐亞軍陳楨怡「車廂除褲」惹人遐想  超低胸展誘惑上圍  五官完美國色天香

現年29歲的2020年度港姐亞軍陳楨怡（Celina），近日因意外撞樣懲教署的AI女團成員「草草」而成為網絡熱話，人氣即時急升。陳楨怡向來以高䠷身材和精緻五官見稱，被不少粉絲封為女神。近日，她於IG上載多張福利圖，將自身優點全部顯露，引發網民熱議。陳楨怡五官完美國色天香

在最新發放的照片中，陳楨怡的爆燈顏值再次成為焦點。她化上精緻的妝容，大地色系的眼影配上水潤的唇妝，讓她本已立體的五官顯得更加深邃迷人，在鏡頭前散發著國色天香的氣質，精緻得令人驚訝。

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陳楨怡超性感展誘人上圍

除了驚人美貌，陳楨怡的性感戰衣更是讓粉絲看得血脈沸騰。她穿上一件黑白直紋的低胸吊帶背心，中間的鏤空設計盡騷其豐滿身材和纖細的腰肢，完美展現了她長期堅持健身的成果。這身打扮不僅時尚，更將她的身材優勢發揮得淋漓盡致。

陳楨怡剝開褲頭鈕好狂野

在一系列照片中，其中一張她於車廂中由上而下俯瞰的角度更是極盡誘惑之能事。畫面中，陳楨怡慵懶地安坐，鏡頭聚焦在她的纖腰和長腿上，而最令人想入非非的，是她解開了牛仔褲的褲頭鈕扣，不經意地露出小腹肌膚，性感程度極高，為粉絲帶來無限的遐想空間。

網民讚陳楨怡身材頂級

這組照片一出，立即引來大批網民留言激讚，紛紛表示：「太犯規了」、「這身材真的頂級」、「不愧是女神，什麼風格都能駕馭」。看來陳楨怡這次憑著AI熱潮，加上自身的性感魅力，人氣將會更上一層樓。

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