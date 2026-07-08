東張西望丨公屋野人父子霸後樓梯惹公憤 終極清場冇得留低 主播甘詠寧無懼惡言相向獲讚得體

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（7日）報道一宗「公屋野人父子」事件，有讀者向節目組報料，最近幾個月在石硤尾一幢公屋的公用後樓梯，被一對父子長期霸佔，從影片中可見，這對父子將後樓梯當成自己的家，在地上擺放鍋具、碗筷，席地而坐煮食吃飯。周圍堆滿了棉被、酒瓶、水壺及各種生活雜物，環境相當惡劣。

主播甘汶寧表現成為焦點

主播甘汶寧到場了解，兒子「肥哥哥」和母親正在後樓梯用膳。當被問及為何不在家中吃飯時，「肥哥哥」表示「沒事」，只說因為熱。然而，其後現身的爸爸態度則十分惡劣，對拍攝團隊怒目相向，堅稱公共地方人人可用，更大聲喝罵：「豈有此理！」、「走啊，去死！」事件在網上迅即成為熱話，主播甘汶寧的表現，同樣成為焦點。

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野人爸爸手指指驅趕攝製隊

《東張》主持甘詠寧和攝製隊連日去現場深入了解，原來，這家人「有屋歸不得」的背後，是因為他們的公屋單位已變成「垃圾屋」，屋內雜物堆積如山，連站立的空間都沒有，難以居住，一家三口竟然索性「移居」後樓梯。野人爸爸聲稱：「我喺度38年啦，舊屋搬過嚟，日日喺度瞓、喺度食，都冇返過屋企瞓。」他更在鏡頭前自揭曾與房署展開激烈大戰：「話我擺啲垃圾喺度，叫咗30幾條友嚟，我話全部走！我攞把刀出嚟，啲差佬都上埋嚟。嗰陣我打大赤肋，坐喺中間𨋢口。30幾個保安，我話你敢？我就劈佢。」甘詠寧嘗試與「肥哥哥」溝通，但「肥哥哥」表示不需要社工幫忙，在旁的媽媽收拾東西準備離開，不過媽媽聽到甘詠寧的追問，忍不住落淚。野人爸爸突然回來加入戰團，期間態度極為強硬並多次聲大夾惡質問：「你哋東張西望，有乜嘢望？公眾地方即係大家地方，點解唔可以坐？夜晚喺出面瞓覺唔得咩？走廊你㗎？咩走火通道呀，有火警班人燒晒啦！」野人爸爸理直氣壯大鬧，一邊對手指指驅趕攝製隊，另一邊廂又繼續同甘詠寧傾偈，行徑令人難以捉摸。拍攝期間有職員到場，並要求《東張》團隊離開。

「肥哥哥」清走後樓梯所有雜物

《東張》攝製隊第二天再回到現場，見到大批房署職員和保安出現，「肥哥哥」見狀即躲回家中避風頭，到了另一日再有大批保安到場，要求「肥哥哥」清走後樓梯所有雜物，他來來回回不停將物品搬回家門口，再用膠箱和手推車將全部雜物搬走，保安一直留守監督，直至後樓梯完全清場為止。房署回覆《東張西望》查詢時表示，屋邨辦事處於2024年9月至10月期間發現有住戶在走廊放置雜物及在後樓梯進食休息，經多次會面勸喻及發出書面警告後，根據「扣分制」向住戶扣7分，當時情況已經有所改善。至今年6月中再次發現違規，再扣7分，累計已被扣14分，辦事處已將個案轉介社會福利署提供協助。 報料人示：「我希望社會福利署或者其他部門可以幫呢家人，佢哋或者可能都係逼於無奈。」

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事件播出後引起網民熱烈討論，有人認為一家三口可能有難言之隱，希望社福機構能真正介入協助，有人說：「個老婆疑似有苦衷，睇嚟應該太驚個火爆老公，會唔會唔敢逆佢意，唯有服從硬食...好慘。」、「見到個阿媽有苦說不出有啲心悒，屋企人咁樣真係好難受。」但亦有不少對甘詠寧的表現極為讚賞，採訪期間被態度惡劣的野人父子嚴厲喝斥及辱罵，更被野人爸爸試圖用武力驅趕攝製隊，但甘詠寧未有被嚇怕，依然繼續追訪：「好佩服女主持靚女甘仔，勇敢又識步步前進問，但真的要小心，因為呢類人突然間會失控小心安全。」、「東張個女主持和攝影隊真係好勇敢，希望你哋小心啲，香港靠晒你地啦。」、「女主持表現勇敢，有膽色兼說話得體，讚一個！」2025年港姐出身的甘詠寧落選加入TVB並安排在《東張西望》任主播，甘詠寧畢業於香港修讀社工系碩士，入行前任職為註冊社工，她曾表示很喜歡接受挑戰，當日碩士畢業後，未有從事人力資源或市場分析等高薪工作，反而加入極具挑戰性的社福界，成為一名註冊社工。