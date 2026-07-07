方皓玟兩個月痛失後父與摯友周佩賢 領悟要更珍惜身邊人：對人亦要多點關心

方皓玟、伍富橋、林奕匡、IdG Bubbles今晚以「愛心大使」身份出席「愛心滿東華」的免費醫療服務捐助計劃暨慈善晚會啟動禮。方皓玟透露近期忙於搬屋而少時間操身形，又解釋搬屋原因是業主加租，所以覺得市場租盤很多，不如以同一租金住另一個地方。

方皓玟計劃進軍海外舞台

提到《方皓玟約你落觀濱演唱會》除夕倒數舉行，但因宏福苑意外而延期至3月21日，開唱前夕因患上嚴重感冒及失聲而取消。問到可有計劃再開騷？方皓玟表示會想海外開騷，因為不少樂迷居住外地。她說：「之前我去台灣啲粉絲到機場搵我簽名，都問我會唔會到台灣開騷？所以我都同公司講順便都可以走多幾個地方，例如：日本、澳洲、加拿大等。」

方皓玟進修兒童心理學

談到新動向，她表示報讀了兒童心理學課程，因為有時照顧兒子未必明白，又笑指現今小朋友腦筋快，所以想進修一下解他們。

方皓玟兩月內痛失兩至親

提到樂風集團集團創辦人及主席周佩賢早前離世，作為好友的她，心情是否已平伏？方皓玟表示早前後父也離世，這兩個月來在心目中失去了兩位好重要的人，自己領略很多，覺得更加要積極面對人生和珍惜生命，對人亦要多一點關心。

準爸爸伍富橋告別慘情歌

同場準爸爸伍富橋為迎來預產期出生的BB，特別推出新歌《約定一起看未來》，當晚更首次公開獻唱。伍富橋表示新歌內容也向監製給予意見，適逢作詞人新婚，亦打算將來會生小孩，對方很明白自己的心情，創作歌詞後自己沒有改動過，錄歌過程public中也覺得好正。他說：「我以前嘅歌曲曲風唔開心多，好多係情歌或慘情歌，其實自己想唱Pop Rocks少少類型嘅歌曲，加上意義非常之太。以前都有作歌畀身邊另一半，但今次係將會有新家庭成員，成個感覺好特別，呢首歌會8、9月派台宣傳同拍MV。」

伍富橋十月前完工陪產

他又指太太梁兆楹（Shirley）預產期為10月初，BB出世後會忙於照顧，將所有工作及參加匹克球比賽10月前會完成。談到預產期尚有3個月，問到心情如何？伍富橋笑言與得知太太有喜的心情差不多，不過會經常摸住太大肚皮感受腹中的BB跳動，當感覺到BB跳動感覺好真實。他說：「由太太個肚未變大，之後越來越大，到依家摸落個肚有感覺。今朝太太做產檢，所有嘢好正常同健康，惟一唔正常佢隻腳特別長，話佢大髀骨相比周數較大。（似你長得高大？）唔好講啦！優良基因。最主要辛苦太太，佢食得好足夠健康食品，尤其鈣片，每日都食，功勞喺佢度。」

伍富橋BB的「大髀骨」比同週數長

提到早前他和太太在母親節前夕舉行Baby Shower派對，正式揭曉腹中胎兒性別為男B。伍富橋坦言好開心，雖則初時自己也有幻想是B女，但知道男B沒有感到意外，皆因本身家族生仔居多。問到可會有計劃追生女？他笑謂：「到時先算啦！搞掂呢個先。」另外，提到太太Shirley出生富裕家庭，早前被捕獲到澳門某平民食店幫襯。伍富裕指太太一向好貼地，他們在港也經常幫襯貼地的食店。