巴黎高級訂製時裝周｜范冰冰浮誇喱士Look行騷送贅肉 梁洛施有少女感網民撳Like

巴黎高級訂製時裝周近日揭幕，一眾國際巨星雲集法國巴黎，出席各大奢侈品牌時裝騷，星光熠熠，當中包括內地女星范冰冰，除了睇騷外，更親自上T台行貓步，亦是她第3度站上巴黎時裝騷天橋。她穿上另一套黑色Deep V晚裝配巨型黑色喱士裝飾行騷，不過背部卻驚現贅肉。網民對其造型及貓步有讚有彈，有指她能駕馭任何戲劇性造型，亦有稱她沒有做好身材管理。她又欣賞另一場高訂騷，當中她以中國風白色露肩晚裝亮相，貼身剪裁完美勾勒出S型好身材，一舉一動盡展女王級強大氣場。

楊紫瓊露肩晚裝添魅力

另一場高訂騷亦相當星光熠熠，焦點落在甚少露面的梁洛施，她一身優雅高貴套裝驚喜現身，又在社交平台分享巴黎街頭街拍。相中梁洛施戴上太陽眼鏡，配以牛仔造型登場，樣貌與身材保養狀態俱佳，盡顯少女感，同樣獲網民大讚「骨相高級臉」。其他嘉賓包括內地歌手劉雨昕、日本女星中谷美紀與中提琴演奏家老公Thilo Fechner、韓國人氣男團SEVENTEEN成員Mingyu、韓星韓韶禧、內地名模奚夢瑤、「滑雪女神」谷愛凌、美國歌手Sabrina Carpenter、Nick Jonas與太太Priyanka Chopra、《王冠》男星Josh O’Connor，以及泰裔混血女星Kimberley Anne Woltemas等，陣容鼎盛。影后楊紫瓊、《王冠》女星Emma Corrin、拉丁天王Bad Bunny、「婚紗女王」Vera Wang等則亮相另一場時裝騷。