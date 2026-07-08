盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」

香港演藝圈瑰寶84歲的盧海鵬及91歲羅蘭，雖然年事已高，但仍活躍於娛樂圈，不時出席公開活動。近日有網民在Threads上流出一條影片，見到盧海鵬與羅蘭現身公開場合前，各自要人攙扶慢步行到會場，當中盧海鵬的狀態，引起網民關注。

盧海鵬緩慢步行

從網民分享的影片中，見到穿夏威夷花襯衫、配搭鮮綠色運動鞋的盧海鵬，全程需要由身旁一位男士攙扶著手臂，才能緩慢前行。盧海鵬走路時身體重心明顯偏向一側，步履顯得有些吃力，每一步都小心翼翼。而盧海鵬的身形同樣令人擔心，比起今年初開演唱會時，變得更加瘦削，一雙手臂有如皮包骨，讓網民關心其健康狀況。

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相比起盧海鵬，緊隨其後的羅蘭曾經跌傷，之後開始用枴杖輔助，在助手陪伴下，反而行起路來時腰板挺直，速度雖然不快，但步伐穩健，與盧海鵬的腳程未有出現大太差距。網民留言：「84歲的盧海鵬鵬哥和91歲的羅蘭姐，在朋友的攙扶下來參加活動，看到他們都身體健康，大家真的很開心。」

Sam哥鍾強華為姚正菁契哥

據了解，攙扶盧海鵬的壯健男子，為人稱「Sam哥」的鍾強華，與「郭富城舊愛」姚正菁結拜為兄妹，姚正菁近日加盟其「新世界娛樂」，盧海鵬與羅蘭現身記者會支持。Sam哥鍾強華與圈中人關係友好，不時宴請娛樂圈中人品嚐「鍾菜」。

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羅蘭曾跌傷出入要撐枴杖輔助：