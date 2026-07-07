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江欣燕59歲生日與餅印媽破天荒做一事 無懼素顏零濾鏡真實面容曝光 曾患甲狀腺亢進症健康亮紅燈

影視圈
更新時間：23:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：23:00 2026-07-07 HKT

昔日TVB長壽節目《歡樂今宵》的台柱江欣燕，於7月6日迎來她59歲的正日生日，有別於以往氣氛熱烈的生日派對，今年她選擇了截然不同的方式慶祝。江欣燕近日在社交平台分享，首次在生日正日與媽媽二人世界，溫馨地唱卡拉OK度過，並感性地寫下：「以往都在朋友和酒精中生日。其實同我生日最有關嘅應該是江太。衷心感謝媽媽對我嘅Unconditional love。」字裡行間流露出對母親的感激，以及回歸平淡的溫情。

江欣燕偕母唱K慶生

從江欣燕分享的影片及照片可見，昔日在螢光幕前總是神采飛揚的她，近年飽受甲狀腺亢進症困擾，在病後略顯憔悴。在卡拉OK房昏暗的燈光下，她與母親深情對唱，儘管臉上掛著笑容，但近鏡自拍時，面部略顯浮腫，清楚見到黑眼圈，眼神充滿疲態，與過往開心果的形象截然不同。江欣燕在生日當天，更收到了媽媽送贈的生日利是，她急不及待對著鏡頭自拍，幸福之情，溢於言表。

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江欣燕因重病致外貌劇變

江欣燕近年在網上分享影片時，見到用上重濾鏡，臉容變化甚大，原來健康早已出現問題，去年初她透露患上甲狀腺亢進症，為控制病情要長期食藥。甚至在宣傳劇集活動上，疑因身體不適提早離場休息，情況令人擔憂。她曾透露：「身體出現問題，連酒都戒了，嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力。」江欣燕一直與病魔奮戰，網民指她新片中的外貌變化甚大，紛紛留言擔心她的健康。

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