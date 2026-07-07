愛回家丨「三太」樊亦敏與「大龍生」羅樂林離婚掀高潮 網民一致讚好：終於做返自己

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》已落實於7月中旬結束長達近10年、超過2,800集的播映任務 。接棒的新處境劇已定名為《愛‧回家之三代同糖》，預計於2026年8月中旬首播。近日劇中多對人氣CP紛紛步入大團圓結局，瘋狂派糖，但三太「白天娥」樊亦敏與「大龍生」羅樂林卻迎來虐心大反轉。

三太「白天娥」樊亦敏因Coupon女皇身份曝光觸發豪門婚變，雖然得到「龍璟風」陳浚霆抱不平，二太「余秀琴」蘇恩磁主動為三太求情，「白天娥」樊亦敏攻擊」望大龍生消番啖氣，可惜最終「大龍生」羅樂林仍堅持不讓步，三太「白天娥」樊亦敏出動靚湯箍煲仍徒勞無功，最終嬲爆離家出走，隨時離婚收場，但竟然有不少網民對這安排讚好並說：「都唔知龍敢威究竟有咩好！」

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劇情承接早前第2839集「Coupon女皇爆煲了」的高潮，「大龍生」羅樂林得知一向「蠢蠢地但好愛威哥」的三太「白天娥」樊亦敏，竟然就是背著他搞風搞雨的「Coupon女皇」後，可謂怒火中燒！大龍生」羅樂林不但勃然大怒，更誓要揪出三太「白天娥」樊亦敏背後的「隱形同黨」。面對「大龍生」羅樂林如此小氣兼過火的封殺行動，就連一向少理閒事的「龍璟風」陳浚霆也看不過眼，挺身而出為三太抱不平，二太「余秀琴」蘇恩磁看到「白天娥」樊亦敏落難，不但沒有落井下石更主動求情：「你畀威哥打落冷宮，我應該會好開心，但我一啲都唔開心。」可惜未能挽回這婚姻，最後三太「白天娥」樊亦敏說：「多謝威哥，最後一次，聽到由你口中講，龍敢威三太呢個稱。」

劇集播出後，不少網民開PO討論，有人說：「睇到喊，三太好型，終於肯離開『將自己放喺被動等待的位置』狀態，肯為自己活一次，超感動！」、「三太唔好返轉頭呀，好好過自己人生！」、「仲要噚晚呢幕三太已經用返正常聲線，再唔係平時高音嘅we嘩鬼叫嘅語氣， 嗰刻就知佢嚟真，已經做番自己， 唔再圍住大龍生團團轉。」、「臨收尾突然間變到咁好睇。」、「呢集個結尾真係估佢唔倒，三太加油。」、「欣賞三太嘅選擇，終於可以做返自己，三太真係值得擁有更多，離開大龍生唔需要再屈就自己。」、「臨到結局 編劇終於可以拋開包袱 寫返啲性化嘅劇情。」、「無諗到佢會醒。」三太「白天娥」樊亦敏亦有留言說：「多謝大家，今晚的我係白天娥，請大家睇到最後，也給我意見，謝謝支持愛回家。」

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