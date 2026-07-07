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鄭秀文經理人郭啟華低調離職 結束26年合作關係 兩年前中風後決提早退休功成身退

影視圈
更新時間：19:30 2026-07-07 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-07 HKT

樂壇天后鄭秀文（Sammi）原定於5月10日展開三場啟德主場館《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》演唱會，怎料因舞台重要部件故障，而被逼宣布延期。鄭秀文並肩作戰長達26年的經理人郭啟華（Wallace），最近傳出提早退休，已低調遞交辭呈，卸下鄭秀文經理人的職務。

郭啟華陪伴鄭秀文跨越四分之一世紀

年約60歲的郭啟華早於2000年起擔任鄭秀文經理人工作，兩人多年來合作無間，郭啟華陪伴鄭秀文走過事業高峰，再經歷婚姻考驗，一直是鄭秀文最堅實的後盾。這段長達四分之一世紀的黃金合作關係，郭啟華最終因曾經中風，感到現時的狀態不復當年，決定遞交辭呈，正式功成身退。

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郭啟華中風一度停工休養半年

郭啟華於2024年突然感到不適，被緊急送往醫院後發現中風，一度入住深切治療部（ICU），當時要即時停下手上所有工作，鄭秀文飛到日本拍攝歌曲MV，郭啟華罕有未能同行。當時有指郭啟華入院初期不太樂觀，住院接受治療期間婉拒友人探病，而鄭秀文每星期會抽時間到醫院探病，並向郭啟華交代工作日程，讓對方安心養病。郭啟華休息逾半年，去年1月1日現身《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，是其中風後首次露面。

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郭啟華從DJ做到唱片公司高層

郭啟華早於1988年加入商業電台，曾做過DJ、助理節目總監、創作總監，是90年代DJ界代表之一。郭啟華亦曾任新城電台節目總監、又試過轉投華星唱片、東亞唱片任職高層，於1999年與黃耀明、蔡德才，創立「人山人海」至今，已超過20年。郭啟華除出任鄭秀文經理人外，亦做過許志安、彭羚經理人。

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鄭秀文啟德演唱會延期：

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