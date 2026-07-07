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葉子楣揭與拍檔結緣內幕 靠陳欣健、陳德森促成合作機會 邀「榴槤王子」何偉誠為榴槤酒店擔任顧問

影視圈
更新時間：12:15 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-07 HKT

葉子楣（Amy）近年獲馬來西亞生意合夥人莊美娥邀請下於檳城投資酒店業，由幕前轉戰商界化身成女強人。葉子楣（Amy）與拍檔莊美娥日前為「第八屆唯港薈馬來西亞榴槤節」首場的頒獎嘉賓，以行動支持「榴槤王子」何偉誠師傅（Danny）。莊美娥透露在世界文化遺產檳城喬治市古蹟區以《檳城四大天凰酒店》系列為主題，打造了《明星之家酒店》、《愛情巷酒店》、《樂台居古蹟酒店》和全球獨一無二的《榴槤酒店》，Danny並會為她們旗下的《榴槤酒店》餐飲部擔任顧問，今次跟葉子楣前來支持。文、圖：鄺芷瑩

葉子楣、莊美娥是好拍檔

葉子楣表示早前飛赴馬來西亞檳城出席馬來西亞舞蹈聯合會11周年紀念晚宴，順道參與第二間酒店《樂台居古蹟酒店》開幕儀式，最驚喜晚宴當晚近600名賓客齊唱生日歌為她慶祝「登六」，亦感謝拍檔莊美娥安排舞獅儀式、壽星公祝賀。在旁的莊美娥笑言每年都會邀請葉子楣到檳區慶祝生日，因為她們是好拍檔。葉子楣即謂9月會再去檳城，皆因是《樂台居古蹟酒店》正式開張大日子。

葉子楣成拍檔「最想搵嘅人」

談到跟莊美娥結緣成為生意拍檔，葉子楣指對方原本經營七間酒店，但經過疫情衝擊後，想重新出發再戰酒店業。她笑說：「當時我跟莊美娥經朋友在廣州認識，大家在社交網做朋友，雖然她來香港時約我食飯，但我推郤她！不過有次聚會，陳欣健和她一起出來，第二次聚會陳德森又和她出來！他說：『她是好人，好勤力㗎！』，之後我都有跟她出來吃飯。」葉子媚笑指莊美娥經常手持一張紙，原來是相士寫了她要找生意拍檔的出生年、月份，當看過後發現出生年月份跟自己一樣。她說：「當初莊美娥不知紙上所講是我，因為網上寫我是七月出生，她跟我說：『我想搵這個人跟我拍檔。』，我即說：『這個人就是我囉！』，我即給予她身份證，她看後好開心！並要求一定搵藝人，因為藝人有助宣傳。」
 

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