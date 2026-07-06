鬼怪10周年旅行｜金高銀1句話促成重聚 孔劉真情流露展現感性一面 首集勾催淚回憶  

2016年冬天，《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》熱潮席捲韓國，成為無數人心中不可取代的經典。十年後的今天，四位主角孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜因特別企劃綜藝《鬼怪10周年旅行》而重聚，回到拍攝地江陵展開一場回憶之旅。首集播出已勾起不少人的回憶，大呼感動，香港觀眾現已可到Viu緊貼四人重聚驚喜。

金高銀發起重聚

《鬼怪10周年旅行》節目緣起令人動容，事緣在去年11月的一場演唱會上，孔劉、李棟旭、金高銀偶然相遇。聊到劇集即將開播十周年，金高銀率先提議：「十周年了，我們四個人無論是旅行還是做點什麼，一起試試看應該會很有趣吧？」孔劉和李棟旭在節目中回憶：「是金高銀先開口的。」金高銀感性表示：「四個人聚在一起時才會出現的化學反應，只有我們自己知道太可惜了，想把這份毫無修飾的關係性記錄下來。」這個溫暖的提議，最終促成了這場跨越十年的重聚之旅！

J人孔劉準備十足

出發當天，這次旅行的「Power J」（計劃型人格）孔劉不僅準備了食材，連解酒用的雪濃湯都提前備好；劉寅娜則展現「管家」的細心，親自處理好大葱和各種調料帶上路！在前往江陵的車程中，四人聽到《鬼怪》OST，金高銀立刻想起了劇中經典的「大葱 runway」場面，孔劉感慨萬千地說：「那時候真的很帥，但當時並不知道，現在有種一切重新來過的感覺。」劉寅娜則溫柔回應：「現在就是最美的時候。」四人抵達「鬼怪之家」後，最令粉絲心臟暴擊的一幕出現了！節目組在門上設置謎題：「這裡的密碼與鬼怪金信家的密碼相同。」身為「屋主」的孔劉一時想不起來，金高銀卻脫口而出：「1004！」這正是劇中恩倬第一次進入鬼怪家時的密碼，瞬間將所有人拉回2016年！

李棟旭晒珍藏戲服

節目中還有不少催淚細節：李棟旭帶來了當年飾演陰間使者時穿過的三套戲服，原來他在十年間一直悉心保存；劉寅娜則珍藏著最後一集的劇本，上面有當年全體演員的親筆簽名和溫暖留言。鬼怪之家更擺滿了恩倬的准考證、王黎的服裝、Sunny喜愛的布鞋等道具，每一樣都讓粉絲眼眶泛紅。此外，四人更在象徵性的拍攝地注文津防波堤上重現了劇中經典場面：金高銀突然說出劇中台詞：「今天是我生日」; 孔劉當場笑出來：「感覺好奇怪」，李棟旭問：「怎麼奇怪？」孔劉則誠實回答：「不是感動，是有點肉麻。當初是怎麼拍出來的啊？」金高銀忍不住吐槽：「你清醒一點！」

《鬼怪10周年旅行》洗版

節目播出後，各大社交平台掀起熱烈討論，有韓國網友指：「看著他們十年後還像昨天剛拍完最後一場戲一樣自然，眼淚止不住」；也有人說：「金高恩脫口而出『1004』那一刻，我雞皮都起來了」、「她還是當年的恩倬啊」！粉絲也紛紛表示：「光是看到四個人坐在一起吃飯聊天，就已經是最大的禮物了。」亦有網友指李棟旭是個隱藏的完美男友：「劉寅娜在車上看到麵包店，李棟旭馬上問她是不是想買，超級男友力！」

孔劉形容《鬼怪》是「燦爛冬天」

十年過去，孔劉說《鬼怪》對他而言是「最燦爛的冬天」；金高銀坦言「我們那時候團隊合作真的很好，因為有彼此才能撐下去」；劉寅娜對孔劉說「哥哥就像是我們所有人的鬼怪」時紅了眼眶。這不僅是一場旅行，更是對一部經典作品、一段青春時光最深情的告別與致敬！《鬼怪10周年旅行》逢星期日、一在Viu上架，觀眾亦可同步重溫全套《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》。

