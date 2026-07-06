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陳豪大仔親手沖咖啡被陳茵媺「嫌棄」太甜：始終係老公No.1好飲 暑假一拖三出遊被封Super mum

影視圈
更新時間：17:45 2026-07-06 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-06 HKT

陳豪與陳茵媺到尖沙咀為開幕典禮活動擔任嘉賓，活動上陳茵媺更透露飲過大仔的咖啡，問到是否比老公沖的好飲？陳豪笑稱兒子有誠意分，始終是第一次，就算不好飲都有特別意思，陳茵媺即大讚兒子沖得好飲，但No.1始終是老公，相信老公將來教導下會更進步，又指小朋友下廚充滿創意，不介意做「白老鼠」是學習的過程。

陳豪願傳授咖啡與下廚技巧予三名子女

問陳豪羨慕嗎？他笑言若兒子沖給他飲便好似考試，笑指兒子可以多練習一下再沖給他，又表示將來會將咖啡和下廚技巧都較給三個仔女。陳茵媺有將兒子沖的咖啡發文到社交平台分享，她指每朝早都有飲咖啡和食早餐，兒子見習慣了，有一天早晨突然問她飲不飲咖啡，便沖給她飲，但對她而言太甜，是因為大仔將小朋友認為好的東西都加進去，之前也有煮西多士給她吃，也有整煎蛋牛油果早餐給她吃。問可有教小朋友甚麼擅長事？她指以前會親手整蛋糕，包括老公及子女的牛一，1年要整4次，成為小朋友最好的回憶，是生日會最值得紀念的事，不過近年時間不夠。

陳茵媺昔日親手整蛋糕成子女回憶

陳茵媺一拖三去旅行照顧周到，成為大家口中的「Super mum」，她指今年不用回加拿大，因父母回香港與她們相聚，不過小朋友習慣暑假出遊，因此她也會帶小朋友去旅行，但因為陳豪正忙拍新劇，所以也準備一拖三出行。問可想老公早日退休？陳茵媺指陳豪是Boss由他話事，陳豪笑言有想過，但三個小朋友恐怕都有排捱，認為退不退休不緊要，最重要是工作和家庭得到平衡。

陳豪新劇動作戲狂奔感辛苦

談到新劇，陳豪透露是辛苦的，因為有動作戲更要經常狂奔。至於咖啡生意拓展到內地的大計，他指內地的生意方針都是相當有規模，由數十間到百間起計，所以在討論當中，至於生意太太可有幫忙？他指陳茵媺曾是平面設計師，所以當初在港開店，也有不少項目有參與當中。

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