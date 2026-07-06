周嘉洛與Stanley邱士縉驚喜同框 TVB、ViuTV兩大小生曾同演裁判官被比較

在無綫劇集《正義女神》和 ViuTV 原創劇《COURT!》中，周嘉洛與 MIRROR 成員Stanley邱士縉，不約而同獲得編劇潘漫紅的加持，同樣飾演「裁判官」，並憑藉精湛演技贏得外界高度評價。日前，兩位新生代優異演員驚喜同框，上演了一場世紀同場，引來網民瘋狂洗版。

周嘉洛邱士縉惺惺相惜

在曝光的合照中，兩人的最新狀態皆極具型格。當天他們默契十足地同樣戴上帽子現身，令兩人的整體外型與氣質顯得更加貼近，宛如雙胞型男。兩位男主角私下見面並無競爭的火藥味，反而展現出識英雄重英雄的友好互動。他們在鏡頭前親切地握手，另一隻手則豎起拇指互相點讚，神情輕鬆，可謂惺惺相惜。

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周嘉洛勁大隻不遜邱士縉

平日以「大隻」健碩身形見稱、被粉絲封為「大表波」的邱士縉，身形一向傲視同儕。意外的是，站在身旁的周嘉洛身形健碩程度竟然完全不落下風，健碩身形與對方不相伯仲。當周嘉洛伸出右手與邱士縉握手時，其手臂與手背上青筋暴現，Man爆全場，這個充滿力量感的成熟細節，成功讓觀眾看到他近年積極健身的成果，完全擺脫了昔日在《愛·回家之開心速遞》中「金城安」那種弱不禁風的喜劇影子。對於被外間比較，邱士縉早前向記者表示，雖然未有時間觀摩對方演出，但對於演「最年輕裁判官」，有一點周嘉洛是比他優勝，就是周嘉洛（30歲）比他年輕5歲。

周嘉洛邱士縉同演年輕法官獲讚

這兩位被視為新生代優異代表的演員，在各自的劇集中都展現了非凡的實力。周嘉洛在《正義女神》中飾演內心沉重、野心勃勃的裁判官鄭邵文，他刻意調整演繹方式，以沉穩內斂的演技成功駕馭了層次複雜的正劇角色，更獲得視后佘詩曼的公開認證；而邱士縉則在《COURT!》中飾演不畏權貴、鐵面無私的法官方仲恆，面對老戲骨張錦程的壓迫感依然氣場強大，台詞功力深厚，被網民讚譽為「變色龍」演技。

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