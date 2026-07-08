百花殺｜孟子義何與上演復仇權謀 劇情懶人包、5大看點

百花殺｜由人氣演員孟子義與何與領銜主演的全新古裝權謀愛情劇《百花殺》將於7月9日正式隆重開播。這部大作講述男女主角為報家仇在朝廷之上互相利用，最終走向生死相託並攜手守護盛世安定。下文為您精心整理百花殺即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

必看亮點

滅門之女顧青梔以西北郡主沈汐和（孟子義 飾）的身份甦醒歸來，從驕矜的邊疆玫瑰蛻變為冷情羅剎郡主，誓要自主人生。東宮太子蕭華雍（何與 飾）表面病骨破碎，實則胸有丘壑，6歲遭暗算後蟄伏多年，暗中布勢朝堂。二人奉旨聯姻，從相互試探到生死相託，攜手懲姦除惡，終成彼此最深的靈魂知己，共同守護海晏河清的盛世天下。

《百花殺》由孟子義以及何與領銜主演。

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沈汐和（孟子義 飾）

沈汐和為昭寧郡主，生於權貴之家卻深陷朝堂紛爭。她以成為「雲巔執棋之手」為人生信條，拒絕成為權力博弈中的犧牲品，轉而主動佈局爭奪掌控權。

孟子義飾沈汐和。

蕭華雍（何與 飾）

蕭華雍為東宮儲君，表面病弱實則腹黑多智。

何與飾蕭華雍。

蕭長卿（徐正溪 飾）

蕭長卿為5皇子信王，他深受帝王寵愛，表面閒散不問政事，實則暗中培養勢力。

徐正溪飾蕭長卿。

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1. 孟子義何與二搭大晒默契

第1大看點為孟子義與何與大晒默契。二人繼《金庸武俠世界－華山論劍》後二搭合作，由經典「黑風雙煞」升級為權謀夫妻。雙方由初期互相試探，後期成長為生死相託，默契表現備受期待。

孟子義和何與二次合作。

2. 男女主上演大尺度吻戲

第2大看點為男女主角上演大尺度吻戲。孟子義與何與在劇中組成雙強CP，女主以香為刃佈局復仇，男主偽裝病弱實則運籌帷幄，事業心滿滿！預告片中更有馬背回頭吻、浴缸吻、鎖喉吻等多場張力十足的吻戲，展現「極限拉扯」的雙強火花。

二人的吻戲相當有睇頭！

3. 實力派配角坐陣

第3大看點為實力派配角坐陣。本劇除了由孟子義與何與主演外，更是徐正溪為照顧父親而宣布退圈後，復出拍攝的首部作品。這亦是他首次擔任製片人，並飾演「白切黑」的信王蕭長卿。另外，實力派演員何潤東飾演西北王沈岳山（女主父親），在劇中氣場大開，極其搶鏡！

何潤東有份參演。

4. 非遺香道融入權謀

第4大看點為非遺香道融入權謀。女主沈汐和精通古法香道，以調香識謊、凝香成毒，將香道化為朝堂鬥爭武器。劇組考究逾1,200種古法香方，復刻唐代鎏金香囊球同款道具，並採用納米霧化技術呈現香氣流動。

《百花殺》團隊用心。

5. S+級製作班底不容小覷

第5大看點為S+級製作班底。本劇為騰訊視頻S＋級項目，美術團隊來自《琅琊榜》及《九重紫》；服化道由《蒼蘭訣》造型師易小雅坐陣。劇組更實景搭建佔地1,000坪的「百花棋院」，呈現秦漢風韻，製作質素極高。

服化道大有細節。

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