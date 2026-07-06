《野狗骨頭》｜宋威龍張婧儀上演「骨科戀」 劇情懶人包 5大看點

野狗骨頭｜由宋威龍與張婧儀領銜主演的全新都市愛情劇《野狗骨頭》已於7月5日正式開播。故事講述男女主角在經歷家庭巨變後相依為命，重逢後展開一段充滿情感張力與雙向救贖的虐心治癒之旅。下文為您精心整理《野狗骨頭》即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色介紹

必看亮點

狠戾狂野的「野狗」陳異（宋威龍 飾）與冷艷倔強的「骨頭」苗靖（張婧儀 飾）因父母相識而結緣。然而好景不常，陳父離世、苗母失蹤，二人被迫相依為命。成年後，苗靖勇敢表白，陳異卻因捲入縱火案而成為關鍵證人，為了保護苗靖而逼她離開藤城。多年後，陳異在當地經營一間桌球室，而蛻變歸來的苗靖與其重逢，兩人的生活軌跡再次交錯，展開一段充滿張力、矛盾與治癒的情感旅程。

《野狗骨頭》7月5日開播。

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《野狗骨頭》追劇日曆公開！

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《野狗骨頭》人物關係圖。

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陳異（宋威龍 飾）

外表狠戾狂野，猶如「野狗」，但內心深沉且重情重義。童年曾遭受父親虐待，在家庭發生巨變後，他毅然輟學挑起生活重擔，靠撿廢品、打零工供苗靖讀書。

宋威龍飾演陳異。

苗靖（張婧儀 飾）

性格倔強，猶如「犟骨頭」。她天資聰慧，後來憑藉努力成為機械工程學院的高材生以及汽車工程師。

張婧儀飾演苗靖。

張賓（趙龍豪 飾）

藤城「好運物流」的老闆，實為地方走私集團的首腦，亦是當年縱火案的核心嫌疑人。

趙龍豪飾張賓。

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1. 宋威龍「內鬥」

宋威龍在這個暑假檔期非常忙碌，先有古裝劇《千香》開播，後有《野狗骨頭》接檔，實行「霸佔」暑期檔！兩部劇集他均搭檔圈中知名美女，分別是「4000年一遇美女」鞠婧禕以及知性清冷的張婧儀，俊男美女的組合令人極為期待！《野狗骨頭》亦是宋威龍繼去年熱播劇《驕陽似我》後的最新現代劇，其角色形象大有不同，令人期待他的演出。

二人拍檔上演《野狗骨頭》。

2. 宋威龍與張婧儀形象大突破

在《野狗骨頭》中，宋威龍打破「貴公子」形象。他以寸頭蓄鬚造型示人，體脂率更降至6.9％，指甲縫內刻意保留污垢，完美貼合底層粗獷漢子的形象，其打鬥戲更盡顯狠戾野性。女主角張婧儀則為戲減重8公斤，親自剪成「狗啃式」短髮，並以素顏出演孤女苗靖，展現極致的破碎感。

二人好有氛圍感。

3. 宋威龍與張婧儀CP感十足

兩位擁有精緻骨相的演員火花十足，不少網民大讚二人是現代偶像劇的「CP感天花板」！兩人在拍攝期間的互動頻頻登上熱搜，例如在暴雨夜中宋威龍背著張婧儀狂奔時下意識護住其頭部，而兩人的「爭吵吻」更在內地社交媒體引發熱議，單日話題閱讀量突破2億，為劇集帶來極高關注度。與張婧儀合作多次的導演劉俊傑，更將二人之間的極致拉扯感發揮得淋漓盡致。

二人CP感十足。

4. 三重題材融合極具看點

為了重現《野狗骨頭》的90年代設定，劇組特別前往惠州取景，透過90年代南方小城的筒子樓、街邊小攤及舊校服，精準還原時代記憶。此外，劇集不僅以常見的「偽骨科」和「雙向救贖」為主線，更加入縱火案與走私黑幕等犯罪懸疑元素，將感情線與復仇成長線雙軌並行。

《野狗骨頭》題材創新。

5. 豪華歌手陣容獻唱OST

劇集共收錄了8首原聲帶（OST），其中蔡健雅與張碧晨分別獻唱了不同版本的主題曲《不願醒的夢》及《我要你愛我》。此外，男女主角更是多才多藝，除了擔綱演出外更親自獻聲，合唱了情歌《想問你願意嗎》，而宋威龍與張婧儀亦分別獨唱《骨焰》及《波瀾》。

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