ZPOT首拍團綜渴求更多工作 Gordon不清楚P1X3L解散內情

男團ZPOT的7位成員Gordon、Bosco、Cow、Marus、Ian Hannz、Alvin、Dave宣傳《ZPOT新丁計劃》，這是他們成軍半年後首個團綜。7子在現場又跳又唱，分享拍攝點滴，並向粉絲大派雪糕。Bosco、Dave自爆有靈異體質，在花蓮撞鬼！

Brian@廿四味讚Cow是「大笨象」

Bosco透露在花蓮一所酒店內半夜撞鬼，「係好大力撞埋嚟！酒店是當地一間單車旅館，有一面牆寫了好多字，我不斷讀那些字，人又好熱，經理人叫我不要再讀！」Dave怕遇靈異事件，事先向經理人借用水晶鍊護身，「沒想到它突然斷開了！」眾人在節目中下廚，招待家人，Cow指該環節請了廿四味的Brian先行品嘗，「他的食評都是『著兩條褲』，好好笑！對我的評價是『大笨象』，大家估估是甚麼。」而Ian Hannz為婆婆「小蓮姐」下廚，「婆婆煮嘢食好叻，相信她感動的，但把說話都留在心中。」Marus則指當時聽到Cow同家姐的對話內容，十分感動，到自己與爸爸互動時更忍不住落淚。

ZPOT團綜晒體能

談到師兄師姐擁有團綜經驗，Alvin認為ZPOT的團綜算要付出不少體力，「知道他們要食蟲！亦有很多傾偈環節，比較是心靈上的。我們則有划龍舟，要上山下海。」指師兄肥仔@ERROR、Jason@ROVER都有參與。提到身為師兄的男團P1X3L解散，Alvin表示有留意新聞，相信他們朝著自己的方向發展，師兄在各方面都有經驗。Gordon表示不知道解散詳情，作為後輩會祝他們前程錦繡。至於亨仔@ROVER在社交網透露，要做地盤維持生計，Ian Hannz表示︰「每一個努力追夢的人都值得尊重，做音樂的確不容易，的確需要更多表演機會。」問他們工作量是否足夠？Cow笑言可以更多，指ZPOT不怕攰。