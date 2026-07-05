Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZPOT首拍團綜渴求更多工作 Gordon不清楚P1X3L解散內情

影視圈
更新時間：20:14 2026-07-05 HKT
發佈時間：20:14 2026-07-05 HKT

男團ZPOT的7位成員Gordon、Bosco、Cow、Marus、Ian Hannz、Alvin、Dave宣傳《ZPOT新丁計劃》，這是他們成軍半年後首個團綜。7子在現場又跳又唱，分享拍攝點滴，並向粉絲大派雪糕。Bosco、Dave自爆有靈異體質，在花蓮撞鬼！

Brian@廿四味讚Cow是「大笨象」

Bosco透露在花蓮一所酒店內半夜撞鬼，「係好大力撞埋嚟！酒店是當地一間單車旅館，有一面牆寫了好多字，我不斷讀那些字，人又好熱，經理人叫我不要再讀！」Dave怕遇靈異事件，事先向經理人借用水晶鍊護身，「沒想到它突然斷開了！」眾人在節目中下廚，招待家人，Cow指該環節請了廿四味的Brian先行品嘗，「他的食評都是『著兩條褲』，好好笑！對我的評價是『大笨象』，大家估估是甚麼。」而Ian Hannz為婆婆「小蓮姐」下廚，「婆婆煮嘢食好叻，相信她感動的，但把說話都留在心中。」Marus則指當時聽到Cow同家姐的對話內容，十分感動，到自己與爸爸互動時更忍不住落淚。

ZPOT團綜晒體能

談到師兄師姐擁有團綜經驗，Alvin認為ZPOT的團綜算要付出不少體力，「知道他們要食蟲！亦有很多傾偈環節，比較是心靈上的。我們則有划龍舟，要上山下海。」指師兄肥仔@ERROR、Jason@ROVER都有參與。提到身為師兄的男團P1X3L解散，Alvin表示有留意新聞，相信他們朝著自己的方向發展，師兄在各方面都有經驗。Gordon表示不知道解散詳情，作為後輩會祝他們前程錦繡。至於亨仔@ROVER在社交網透露，要做地盤維持生計，Ian Hannz表示︰「每一個努力追夢的人都值得尊重，做音樂的確不容易，的確需要更多表演機會。」問他們工作量是否足夠？Cow笑言可以更多，指ZPOT不怕攰。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
11小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
7小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
1小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
9小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
02:58
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
9小時前
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
生活百科
10小時前
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
生活百科
11小時前
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
影視圈
11小時前