姚明16歲女兒近照高過爸爸肩膊目測身高逾2米 籃球名將近年暴脹至200公斤健康惹憂心

45歲的前NBA籃球名將姚明自2011年退役後，生活悠閒，不時與妻女一家三口四圍旅行。近日姚明在紐約大都會藝術博物館被網民野生捕獲，當時他正與老婆葉莉及女兒姚沁蕾同行，他們一家的超群身高在人群中顯得格外矚目，最令網民震驚的是，年僅16歲的姚沁蕾在過去一年內身高再度暴漲近10cm，去年她身高仍未及190cm的媽媽葉莉，如今目測已突破2米大關，高度甚至超過了擁有226cm身高的姚明肩膀，網民紛紛驚嘆姚明一家的神級基因實在太過強大。

姚明女兒比去年再長高10 cｍ

當天姚明一家三口的裝扮十分低調樸素，姚明身穿一件深藍色T衫，搭配深色休閒長褲及白色運動鞋，魁梧身型依舊；太太葉莉則身穿黑色中長外套、藍色短裙內配黑色緊身褲，而16歲的姚沁蕾則穿著簡單的淺藍色寬鬆T恤與黑色運動褲，手裡拿著導覽手冊，洋溢著青春氣息，雖然他們打扮休閒貼地，但三人站在一起時，引來身旁外國遊客頻頻側目。

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姚明內分泌失調健康亮紅燈

然而在溫馨的家庭旅行背後，姚明的健康狀況也再次引發外界關注。姚明近年因體形暴脹，體重一度飆升至200公斤，達到了嚴重肥胖的危險等級。當時他的老婆葉莉曾憂心忡忡，表示看著老公因肥胖導致身體內分泌失調，自己內心感到無比擔憂。從這次被捕獲的最新影片來看，即將步入中年的姚明體型依舊龐大，不少球迷紛紛留言叮囑，希望這位籃壇傳奇在享受幸福家庭生活的同時，能好好控制體重，保重身體。

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