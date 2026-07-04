ROVER亨仔到地盤開工搵食？ 網民質疑MakerVille資源不足隨時步P1X3L後塵消失

ViuTV選秀節目《全民造星》捧紅男團MIRROR，之後每季的部分參賽者及得獎者，都有機會成為MakerVille旗下藝人，甚至組團出道。現年29歲的陳鎮亨（亨仔）參與《全民造星V》，2024年與王希晉、卓金樂、雷濠權組成樂隊ROVER，但近日在網上卻流傳「亨仔」陳鎮亨在地盤的開工相，引發網民熱烈討論。

ROVER亨仔曾自揭月入唔過萬

陳鎮亨畢業於香港大學機械工程系，2023年參加《全民造星V》贏得季軍，組成樂隊ROVER將近兩年半。擔任ROVER副隊長的陳鎮亨，早前曾在網上自揭：「月入唔過萬」，傳出被公司「放養」，導致收入不不穩定，隨時入不敷支。陳鎮亨日前在IG的限時動態貼出在地盤的工作照，並寫上「努力搵錢！」照片中陳鎮亨未有出鏡，但見到在高樓上，有一袋袋水泥及安全鞋，似乎正在開工。

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ROVER早前原定與樂隊ToNick在澳門舉行演唱會，最終取消，加上網民質疑其經理人公司MakerVille資源分配不均，令不少藝人要做副業幫補生計。網民又提到ROVER成員開辦課程，王希晉教唱歌，卓金樂要教樂器搵食。

網民矛頭直指MakerVille

「亨仔」陳鎮亨要做地盤賺錢維持生活，事件引起網民極大迴響，不少人大讚陳鎮亨「腳踏實地」、「真漢子」，認為陳鎮亨為養家，值得尊重。亦有網民將矛頭指向MakerVille：「好明顯mkv都係榨榨下唔俾（資源）」、「係咪因為冇底薪，唯有出去賺外快」。

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P1X3L解散成前車之鑑？

日前與ROVER同屬MakerVille的組合P1X3L宣布暫停活動，三位成員之後各自搵食，P1X3L及成員葉振弘（Marco）的名字更在官網消失，傳出滿約離巢兼解散傳聞。因此有網民擔心ROVER會步P1X3L後塵，浪費《全民造星》發掘出來的人才。