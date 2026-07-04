蔡思貝首做司儀大讚新田真劍佑靚仔 澄清「星爺志偉合約爭奪戰」：暫時都係自己一個

蔡思貝為活動擔任主持，受訪時笑言為生涯新嘗試，大家理應從未見過自己做司儀工作：「我都好似未見過自己做MC！係鍾生邀請我，先嗌得郁我！」更表示在展覽區域大開眼界，有幸一見《百變小櫻》原稿，並被鍾培生踢入坑收藏卡牌：「我未必單單為投資入坑，自己對數字、投資能力唔強，覺得真係從感受下、學多種文化嘅角度參與。」與新田真劍佑見面，思貝表示真人相當吸引：「佢好靚仔！仲眼大大，我仲諗緊佢隻眼大啲、定我隻眼大啲！」更在私下聊天時分享自己亦有劇集作品在Netflix上播放，將會有電影上映。

蔡思貝未知《功夫女足》上映安排

由蔡思貝主演、周星馳執導的《功夫女足》即將上映，思貝表示未知中港兩地具體上映安排：「我唔知呀，同大家一樣等緊官方消息。（留檔期宣傳？）我係隨時準備好！等通知。」據報道指蔡思貝受周星馳賞識，亦在曾志偉自組公司後獲招手，形成兩方爭搶的局面，思貝澄清指：「我有睇報道，依家暫時都係我自己（獨立），將來有咩發展、簽咩公司，落實嘅話就會同大家分享。（與志偉商討中？）我哋之前有啲聚會見過面，有講兩句。（合約爭奪？）冇咁嘅事，冇話爭唔爭，到依家我都係自己一個，睇命運安排有咩公司肯接納我呢位演員，我好謙虛去等。（星爺有提出繼續拍戲？）就只係啱啱嗰一部戲。」並再重申自己會順其自然，視乎機遇見步行步，亦未有計劃像李佳芯一樣自行成立工作室發展。蔡思貝透露目前意願主要想以電影拍攝為先，下半年將有新戲開拍：「七七八八啦，遲啲真係落實就同大家講。」目前亦有看不同劇本挑選角色。曾志偉成立新公司後以中港合拍劇集為頭炮，思貝坦言視乎角色，對拍攝電視劇亦採開放態度，笑指志偉是大忙人，就算相熟亦未知何時會真正洽談。