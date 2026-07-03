戴祖儀單身4年恨拍拖 被嘲「臉大」耿耿於懷 願為梁朝偉拍裸露戲丨獨家

備受TVB力捧的戴祖儀（Joey），外表看似自信滿滿，惟她自揭曾因被網民指「臉大」而不開心，隨着年紀增長，現年31歲的她漸漸不介意別人的批評，選擇接納自己的不完美；而衣着方面也開放了不少，甚至指若要拍裸露戲，男主角必須要是梁朝偉才會考慮。同時自爆感情狀況，她希望快點遇到自己喜歡的人。 文：霍淇 圖：譚志光

戴祖儀學習接納

戴祖儀坦言過去很介意被別人評論外表，尤其「臉大」曾令她不開心，耿耿於懷，「以前很介意別人評論外表，某程度有不開心，但最近我的人生課題就是接納自己的不完美，因為沒有人是完美的，當你不停專注這些不能改變的地方，只會內耗和越來越辛苦，學習接納後，再將自己能改變的範圍做得更加好。」

戴祖儀年紀越大變得越大方

最近大家似乎沒太在意Joey的大臉，而是留意她的身材，她笑言人越大也變得越大方，心態和衣着也變得更女性化，又指可能因以前太保守。至於底線可以去到幾盡？她透露曾被問過「若國際知名導演找她演一個裸露的角色會否接拍？」Joey謂到現在也答不到這個問題，「雖然為藝術犧牲很好，但我覺得不去到那一刻我也不會知道。（若對手是誰會考慮？）梁朝偉，好有男人味又好沉穩，他那一種木訥的感覺很正！」

戴祖儀感情事不強求

Joey自覺活在幸福的環境中，獲得許多人愛錫和保護，所以性格是比較單純和直接，但過去曾因說話太直接令好朋友離開她，反思後覺得需要學懂顧及別人的感受。至於感情方面，單身約4年的Joey表示不能強求，雖然有人追，但因為工作關係，感情大多不長久，「我忙就會消失，可能追求者認為自己對他沒有興趣，自己在感情上比較被動，所以也不會聯絡對方，（未夠鍾意？）我也很希望能快點遇到一個自己喜歡的人，很羨慕大家好愛自己的伴侶。」

戴祖儀接納自己不完美

近年備受力捧的Joey，除了與麥玲玲、吳若希等主持《尋歡作樂的姐姐》、挑戰舞台劇《Nancy戀噏Show》，更有份拍攝劇集《正義女神》、《非份之罪》等。而在剛播完的《飛常日誌II》中，Joey的長腿再次成為網民討論的焦點。劇中的她由空姐轉任地勤主管，坦言要處理及牽涉的範圍一定比空姐多，最難忘是要模擬無人列車突然停駛，帶領乘客行路軌去安全位置，她指當時天氣很冷，與郭柏妍拍攝時就脫下羽絨，一停機就穿回外套一直震！對於取代劉穎鏇和郭柏妍，成為「黑絲擔當」，Joey不介意網民拿她們來比較。



