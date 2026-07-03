曾志偉開新公司作品先聲奪人 邀袁詠儀成毅做懸疑劇《狩謊》主角

曾志偉卸任TVB總經理職務一段日子後，展開全新事業篇章，其主理的懸疑劇集《狩謊》未開拍已先聲奪人，既突破播放平台17萬「預約量」，同時奪得「2026最具期待作品」獎，該劇昨天在香港開鏡，即引來追星族聞風而至！

曾志偉簽張頴康？

曾志偉營運新公司後，旋即開拍首齣懸疑劇《狩謊》，由內地演員成毅夥拍袁詠儀主演，昨日在香港進行切燒豬儀式，宣布正式開鏡，場面盛大，吸引大批粉絲到場守候，惟儀式上未見袁詠儀現身，另外張頴康、內地演員肖順堯也到場。其實早已傳出曾志偉有意簽張頴康成旗下藝人，這次他有份參與拍攝《狩謊》，相信傳聞非虛。此外，袁詠儀待完成電影《慾望寄生》的拍攝後才入劇組。

曾志偉「重點照顧」成毅

該劇監製曾志偉在社交網上載現場多張合照，留言：「《狩謊》開機大吉！香港天氣好熱啊，小朋友們記得做好防曬呀！」照片中，成毅站在曾志偉身旁，更被拍得他大啖嘆拜神燒豬。《狩謊》可說是先聲奪人，早前僅憑概念海報，在播放平台的「預約量」經已強勢突破17萬！並贏得《第6屆新時代國際電視節》「2026最具期待作品」獎，此外，據聞成毅受到重點照顧，打從5月中，他便推掉所有公開活動，來港籌拍新劇，曾志偉亦替「閉關」未露面一個半月的他去安撫粉絲。