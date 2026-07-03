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林子祥再做爺爺 林德信太太無預警晒巨肚 兩年抱兩進入倒數

影視圈
更新時間：21:00 2026-07-03 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-03 HKT

恭喜！林子祥再度榮升做爺爺。林子祥的兒子林德信（Alex）的太太Candace結婚兩年半，婚後育有一名女兒林明。昨晚Candace無預警下於Instagram上載一張穿上粉紅色恤衫露出巨肚的孕照，女兒穿上同款服裝並抱住媽咪大腿，畫面十分可愛，Candace興奮透露第二胎出世時間已進入倒數階段。

Candace今次未有透露BB性別

Candace今次未有透露BB性別，不過因母女二人在花卉牆壁前合照，讓人猜測第二胎同樣是女兒。Candace亦有貼上與老公林德信的影片，片中二人化身電影《鐵達尼號》的男女主角，站在郵輪上欣賞海上日落，Alex從後抱住Candace孕肚，Candace高舉雙手受此時此刻，雖然第二胎肚大如籮，但Candace四肢依然纖細，絕對是得天獨厚。

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爺爺林子祥為孫女取名林明

林德信與太太Candace在2023年11月結婚時，其實已經是雙喜臨門、奉子成婚，當時婚禮照片流出後，太太 Candace 穿著婚紗與休閒牛仔裙時已被發現腹部明顯隆起，目測懷孕約5個月，不過林德信一直未有避談，到了2024年的母親節當天，林德信公開太太陀住巨肚的超美孕照，並宣布2024年3月榮升做爸爸，小公主取名林明，是爺爺林子祥為孫女改名。

Candace曾表示老公有幫手照顧BB

林德信當時對太太無限感激 : 「呢兩個月見到佢坐月好辛苦，又唔可以出街，只可以喺屋企湊仔，真係好攰。」Candace亦表示老公有幫手照顧BB : 「其實Alex好緊張我，亦好細心，係一個暖男，冇咗佢我真係搞唔掂，Alex係換尿片高手。Candace更爆笑說：「因為我係順產，在產房等生產時候，護士問我老公去咗邊度？Alex好緊張又坐唔定，所以常常周圍行希望放鬆一點，又知我等咗12個鐘仲未生得會好肚餓 ，所以去買蛋撻，我就係食住個蛋撻，多點氣力就生到BB！

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