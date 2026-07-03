Brian李凱賢被狠批節目狂講粗口 揚言「已習慣」拒改用字 霸氣回應：問心無愧做返自己

組合廿四味今日到尖沙咀出席皮革品牌活動，陳子聰則因身在韓國未有出席。廿四味在受訪時透露有構思推出紅酒，又指剛好錄完新歌，不過未知幾時出，而歌曲《Night Drive》的MV快將推出。

廿四味感激鄭秀文多次撐場

由於早前舉行的演唱會反應好，所以已傾緊在澳門和馬來西亞演出，不過一切先要等完成鄭秀文演唱會嘉賓再傾，又指很多謝Sammi之前來廿四味的演唱會撐他們，而每一次Sammi舉行的演唱會也有預他們一齊玩。對於首次踏上啟德主場館舞台，廿四味坦言感覺好榮幸、Crazy及覺得感恩。

李凱賢主持《九運會客室》被狠批

Brian李凱賢最近主持節目《九運會客室》，其表現被網民狠批，其中一個原因是狂講粗口，Brian表示知道，但就坦言已習慣，所以不會理會，至於是否會減少講粗口？他說：「已經少咗，所有人有好多進步空間，（會唔會用其他字去代替？）唔會，一係用一係唔用，例如what the fxxk 唔會話what the freak。」

阿肥勸Brian聽取意見求進步

陳偉雄（阿肥）就認為講粗口最重要的是出發點，鬧人就不太好，但若是用來加強語氣則沒所謂，不過他勸Brian聽別人意見，可以進步就進步，Brian也認同，但再問他會否聽取觀眾意見？他說：「唔會，問心無愧，如果我做錯事，梗係唔得啦，問心無愧就做返自己得喇，最緊要大家開心，大家笑。」