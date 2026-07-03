甘國亮神隱逾半年終露面 打破沉默FB更新潮爆近照面色紅潤 曾傳失智送院健康曾亮紅燈

75歲資深製作人甘國亮近年絕跡公開場合，去年《星島頭條》收到獨家消息，疑似患有失智症的甘國亮被警員帶往將軍澳警署，其後送往醫院接受治療，其密友王士維（Alex）拒絕為事件作出回應，消息傳出後，不少圈中人對甘國亮的健康狀況深感憂慮。

神隱逾半年的甘國亮終於現身

神隱逾半年的甘國亮終於現身，昨日（2日）甘國亮在其個人Facebook上載最新近照，其中一張相看到身穿白色T恤的甘國亮頭戴紅帽，一臉悠然自得地雙手插袋，精神狀態不俗，而且面色相當飽滿。甘國亮同時還更換了個人頭像照片，相中背景疑為酒樓，他的潮爆打扮亦令人放心。

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甘國亮未有再一步透露近況

自去年7月起，甘國亮的社交平台就沒有更新過，不過今次甘國亮未有再一步透露近況，其好友賈思樂以英文留言：「你看上去很好，我的朋友。」甘國亮近年過著養尊處優的生活，偶爾以嘉賓身份出席公開活動，亦不時在社交媒體分享與圈中好友聚會的合照。去年《星島頭條》曾多次聯絡其密友Alex，但Alex在聽明記者身份後，立即切斷通話並實施封鎖，透過WhatsApp聯繫亦未獲回覆。好友賈思樂其後稱曾與甘國亮談了一小時電話：「電話中佢誠心同我道歉，因為身體唔好，去唔到我搞嘅慶祝登七兼入行50周年《Happy Together 50年 In Concert》。」賈思樂透露過往每次演出，甘國亮必定親臨現場支持：「但去年（2024年）佢竟然冇嚟，更加冇回覆，我都覺得好奇怪，後來電話中解釋返係身體唔好，但就冇講到健康出咗咩問題。」

甘國亮是初代的跨媒體創作人

後來前時尚及美容總監王麗儀（Janice）其後在社交平台留言：「關於甘國亮先生患上失智症的消息鋪天蓋地而來，我不由得很擔心！聯絡他的好友Alex ，說甘先生無恙，不用擔心，我才放下心頭大石。」王麗儀亦曾稱與甘國亮多年沒見，不變是他腦筋轉數之快：「說話經常暗藏玄機，普通人如我者會招架不住。失智症？上天不要開玩笑了！希望甘先生一切安好無恙。」甘國亮在邵氏和TVB合辦的第一屆藝員訓練班畢業後入行，可說是初代的跨媒體創作人，集編、導、演、監於一身，作品橫跨電視、電影、舞台劇、寫作等，又曾任擔任新城電台台長與及亞洲電視策略顧問。早年在TVB以編劇和執導聞名，作品包括《甜姐兒》、《孖生姊妹》、《不是冤家不聚頭》、《山水有相逢》、《執到寶》、《無雙譜》、《神女有心》、《輪流傳》等等。其中他身兼編劇和監製的《 #輪流傳》當年被TVB用來對抗麗的電視，可惜收視不敵《大地恩情》，成為無綫首套腰斬的電視劇。

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