香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高

80年代電視小生何英偉移居內地多年，近期經常與李婉華、劉雅麗在YouTube頻道節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》，讚揚在內地生活的優勝之處，何英偉更多次表態自己已無法適應香港的生活模式。昨日（2日）三人再開咪做直播，大談「香港退休太貴？深圳養老250萬夠退休？醫保、養老金、福利」話題，何英偉更寄語不要再有「養兒防老」想法，引起網民討論。

李婉華提出養老預算每月1萬

李婉華一開始已問何英偉，稱有報道指內地基本生活費每月大約6,000至10,000元，已包租金、物管、飲食及基本娛樂：「如果以每月1萬蚊中位數計算，20年大約需要240萬。」李婉華坦言只是「基本盤」，若要求會所設施或豐富社區活動，每月花費隨時過1.5萬，而該筆數目尚未計算突如其來的醫療開支。

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何英偉大讚內地生活性價比高

劉雅麗亦認同開支龐大，更一針見血地指出：「醫療係最難控制嘅一筆錢，而且200幾萬仲未計通脹。」何英偉對每月1萬元的預算表示十分贊同，又大爆現時內地房地產價格回落，租金性價比極高：「二、三線城市大約3,000蚊已經可以租到千幾呎，如果退一步租900呎，千零蚊就搞掂，每個月仲有8,000幾蚊可以食同玩。」何英偉笑言在內地飲食豐儉由人，由幾元到幾十元的餐費都有，大讚在內地生活能以較低成本，換取高質素的享受。

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何英偉拆解內地「社保」實用

三人談到退休人士最關心的醫療問題，何英偉分享自己購買內地「社保」的經驗。何英偉透露即使沒有內地工作，退休人士亦可自由選擇購買醫保，他自己每月供款約1,000元：「真係幾實用，如果有普通發燒感冒去睇醫生配藥，大約只需畀20%費用，即係睇100蚊只需畀20蚊。」李婉華雖然提出香港有公立醫院為香港居民提供高度補貼的醫療服務，卻遭何英偉及劉雅麗指排期時間較長，令婉華大為驚訝。

何英偉又提到若遇上換腎、換肝等需要做大手術的嚴重疾病，醫保可能只包四成，病人仍需負擔一半或以上的醫療費用。劉雅麗亦補充香港的醫療保險不能「供斷」，而且保費會隨年齡遞增，去到70歲時隨時每月要供過萬元，但勝在保障全面，幾百萬的心臟手術也能全數覆蓋。

網民分享小區維修「伏位」

李婉華在節目中又讀出觀眾的留言，分享其朋友北上居住的「中伏」經歷：「朋友住單棟房屋，樓下大裝修鑿爆燃氣喉，搞到無水沖涼，甚至大廈電梯壞咗都無人理，維修效率非常慢！」何英偉對此亦坦言，內地物業的維修效率確實是「有快有慢」。

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