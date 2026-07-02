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譚詠麟拍片感謝歌迷日曬雨淋仍力撐 《阿倫日報》8地點免費派發反應熱烈

影視圈
更新時間：22:15 2026-07-02 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-02 HKT

譚詠麟（校長）將於2026年9月11至15日及18至22日假香港紅磡體育館，舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》香港首站。日前在演唱會新聞發佈會上，主辦方準備了很有心思的《阿倫日報》，並由藝能集團董事總經理葉偉忠先生親自送贈給校長作禮物。當時葉生解釋這是為校長特別製作，「記載住校長出道至今嘅每個重要里程，呢份日報就真係好珍貴，想帶返當年嘅情懷及回憶俾阿倫，而且阿倫你係第一個擁有。」

歌迷感謝校長送贈《阿倫日報》

主辦方為歌迷能與校長分享這份喜悅，特別準備《阿倫日報》專車，一邊播着校長創作的新歌《我在意》MV，於前日演唱會公開發售的時候，在港九新界指定8個地點，包括（順序）：葵芳、荃灣、大圍、鰂魚涌、銅鑼灣、灣仔 、尖沙咀、旺角，以快閃形式免費派發《阿倫日報》。由於活動前主辦方早已在網上公佈了派發地點，例如首站於早上8點半在葵芳商場外開始派發，歌迷竟提早7點到現場排隊等候，並笑言攞完報紙返屋企上網搶飛；有歌迷感謝校長送贈《阿倫日報》，令他們擁有一個刻骨銘心的體驗和珍貴回憶。至於領取《阿倫日報》的歌迷，老中青年紀也有，當中有些在溫拿樂隊早期的時候，已經追隨「阿倫」，有歌迷攞到偶像譚詠麟這份珍貴的禮物，拿在手更開心到跳起，以及站在專車旁邊不停跟報紙和專車打卡，場面相當溫馨和有趣。當日派發的8個地點，經歷天氣極大變化，由曝曬到曝雨都試過，但任何天氣情況下，亦沒有減退歌迷的熱情，有歌迷寧願自己淋濕，反而怕《阿倫日報》被雨水沾濕，小心翼翼袋好才離開，看到歌迷對校長有多在意。

校長感激歌迷多年來支持

雖然派發《阿倫日報》當日校長有工作在身，但得知歌迷為領取《阿倫日報》冒住日曬雨淋相當辛苦，最在意歌迷的校長當然也被感動，決定親自到《阿倫日報》專車打卡兼拍片答謝歌迷，期間巧遇歌迷還親自向他們派發《阿倫日報》。校長說：「今日真係一個好難忘嘅日子，真係刻骨銘心，今日由第一站朝早8點左右開始，真正經歷咗日曬雨淋喎！試過好熱又到好大雨，好多站大家都好踴躍，想搵返往日嘅一啲情懷同回憶，希望大家鍾意呢份報紙，亦都多謝晒大家連日嚟籌備點樣去買飛，真真正正好多謝大家咁多年支持，所有嘅歌迷朋友，多謝晒，演唱會見！」

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