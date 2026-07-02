梁珊離世丨揭花名「降落傘」由來與苗僑偉有關？ 曾演刁太、呂魔頭成「御用惡女」代表

前TVB女星梁珊於昨日（1日）與世長辭，享年81歲。1945年在廣州出世的梁珊，曾效力麗的電視、TVB、亞洲電視，入行65載的梁珊，參演過多齣經典電影，因經常在作品中飾演潑辣、惡女角色，因而有「御用惡女」之稱。當中梁珊以電影《精裝追女仔》飾演張敏母親「刁太」，在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，最令觀眾印象深刻。

梁珊被指惡過阿姐

梁珊在行內曾被冠以花名「降落傘」，去年接受鍾慧冰網上頻道訪問時，獲對方解釋花名由來，因正直愛出頭，「大過阿姐、惡過阿姐，乜都講，見唔啱就講」。而梁珊亦補充於1984年拍攝劇集《楚留香之蝙蝠傳奇》時，遭到苗僑偉改花名：「我唔敢認，佢哋話最大把遮係咩遮？我話我係Fruit Punch嗰把，佢就話唔係，係佢哋噏之嘛，我又冇同意，不過我又冇反對，咁未算囉，同人拗咩啫？」

梁珊因「多嘴」惹是非

梁珊不但是演員，亦曾在電影學院擔任講師，卻試過因為「多嘴」，而傳出是非：「嗰陣拍外景，細細聲同導演講話佢機位反咗，如果我唔講嘅話，到時一定要返嚟補戲，點知傳出去話我多嘴。」最終令梁珊「收口」。梁珊於90年代末到加拿大定居，去年受訪時時透露每星期會做四次瑜伽，當時曾表示從未退休，但「唔知點解冇人搵」，而未有新作推出。

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有指梁珊出身富裕家庭，在家中八兄弟姊妹中排行第五，父親為律師，並參與學校辦學，因此在梁珊入娛樂圈時，遭到爸爸反對。梁珊曾有一段時間被送回內地上學，直至中學畢業，其後在廣州珠江電影製片廠入讀北京電影學院特設的演員訓練班，課程為期半年。梁珊在16歲時，於1961年投身鳳凰影業羅政旗下。

梁珊八足多爪

梁珊演出2006年上映的《我要成名》，飾演「潘家輝」劉青雲母親後，相隔多年曾轉往舞台劇界發展，2018年《阿闍世》後，未有再參與香港的拍攝工作。梁珊自移居加拿大後，減少幕前演出，卻仍花不少時間在演藝方面，協助籌備話劇、出任香港演藝人協會理事，以及自我進修等，同時在多倫多加拿大中文電台擔任唱片騎師工作。

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