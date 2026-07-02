「細龜」黃一山學霸細仔北京大學碩士畢業 外型俊朗高過父母 大仔患罕見腦病

61歲的黃一山（細龜）曾經是周星馳電影中的御用綠葉，二人合作無間，在《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等經典電影中，都能看見他充滿喜感的演出。黃一山憑著早年在港產片積累的名氣，近年成功轉戰內地市場，除了繼續在演藝圈拍劇，更積極轉型從商，生意版圖遍及多個城市，單是修腳店就開了7間，撈到風生水起，成為圈中的隱形富豪。

黃一山學霸細仔北京大學碩士畢業

黃一山雖然早已名利雙收，但他「登六」後依然未能言休，他對細仔黃頌匡悉心栽培，讓兒子成為學霸，黃一山兒子於英國頂尖學府倫敦大學學院本科畢業後，再到北京大學進修心理學碩士課程。日前黃一山專程飛到北京，滿心歡喜地出席兒子的畢業典禮。他在社交平台分享影片，表示因疫情錯過了兒子的本科畢業禮，這次碩士畢業終能親身到場見證，言語間流露出無比的驕傲與喜悅。從影片可見，黃一山細仔高大英俊，一家三口在北大校園合照，場面溫馨。

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黃一山大仔患罕見腦病需龐大醫藥費

黃一山除了見證學霸細仔畢業，多年來馬不停蹄地工作，背後另一原因更令人動容。他與太太杜婷婷的長子黃頌衡，在8歲時不幸被診斷出患有罕見的「腦白質發育不健全」疾病，導致行動不便，需終生依靠輪椅代步。面對大仔龐大的醫療開支及生活費，黃一山一力承擔，只為給予兒子最好的照顧，網民紛紛讚他是絕世好爸爸。

黃一山開餐廳讓細仔接手生意

黃一山不僅在學業上支持兒子，更為他的事業未來鋪路。由於細仔黃頌匡對餐飲業抱有濃厚興趣，黃一山近年亦開始染指飲食業，先後開設清遠雞專賣店及火鍋店。他坦言擴張飲食生意版圖，正是為了給兒子鋪橋搭路，讓他累積經驗，將來可以繼承父業，甚至開創自己的餐廳王國。從照顧患病長子到扶持學霸細仔，黃一山將人生下半場完全奉獻給家庭。

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